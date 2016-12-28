Болгарский президент обвинил Москву в попытках разрушить ЕС изнутри

По мнению президента Болгарии, Москва всеми путями пытается дестабилизировать ЕС, поддерживая ультранационалистические движения и партии. Российская Федерация, по мнению Плевнелиева, идет по стопам СССР, пытаясь породить у европейцев сомнения касательно ценности демократии и принципа верховенства права. Плевнелиев считает, что Россия в качестве основного инструмента использует Интернет.Напомним, что президентствует Росен Плевнелиев с 2012 года. В январе 2017 года его сменит Румен Радев, социалист, победивший на выборах.

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