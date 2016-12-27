Сирия 27 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо и Пальмиры, ситуация и карта сейчас, 27 декабря, обзор военных действий в Сирии 27.12.2016

informvest.netРяд населенных пунктов в Сирии присоединяется к режиму прекращения огня, что не может не вызывать оптимизм в рядах местного населения. Тем временем, боевики из ряда запрещенных террористических группировок — продолжают обстрелы и не готовы складывать оружие. Россия со своей стороны делает все возможное для стабилизации ситуации в Сирии, пишет informvest.net.Минобороны России сообщает о 28 обстрелах в Сирии за последние сутки в провинциях Дамаск, Алеппо, Хама и Деръа. В частности, в провинции Дамаск боевики причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреливали из миномётов и стрелкового оружия населённые пункты Джаубар, Мазраад-Махмуд, Кабун, Бузайна, Дума и Хуаш-эль-Фара, а также больницу Ибн-Эль-Валид, лагерь беженцев Эль-Вафидин, ферму и участок автомагистрали в районе населённого пункта Хараста.Боевиками группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреливались из стрелкового оружия кварталы Лерамон и Хайй-Эль-Антари в городе Алеппо.Террористы группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) из РСЗО, миномётов и стрелкового оружия обстреливали населённый пункт Шурфа провинции Алеппо, а также кварталы Ашрафия, «1070», Дахия аль Асад, Джамаия Фатх и школу Хигма в городе Алеппо.Президент России Владимир Путин проинформировал коллег по ОДКБ о шагах по нормализации обстановки в Сирии. Этот вопрос глава государства поднял в ходе своего выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.«Президент России Владимир Путин проинформировал своих коллег о тех шагах, которые предпринимает Россия по стабилизации обстановки в Сирии, о взаимодействии в этом вопросе с Турцией и Ираном», — поведал генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.Помимо этого, Путин в ходе своего выступления отметил, что число горячих точек в мире не уменьшается, все это беспокоит страны — участницы ОДКБ. При этом глава государства заметил, что встреча в формате неформального обмена мнениями позволит обсудить ситуацию, которая складывается в сфере безопасности стран Организации, поговорить о том, что происходит в мире.Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в Астане готовы принять все стороны, участвующие в переговорах по Сирии. «Решение вопроса о вашем предложении: Казахстан готов принять все стороны для переговоров в Астане», — сказал он.Назарбаев отметил, что вчера он поговорил об этом с Путиным, а также с президентом Турции Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани. «Они все согласны, создадим все условия, чтобы они поработали и встретились», — подчеркнул казахстанский лидер.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу связался с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации в Сирии и мер по установлению режима прекращения огня, сообщили в российском дипведомстве.Как сказано в сообщении на сайте МИДа, два министра обменялись мнениями «о ситуации в Сирии с акцентом на задачи продвижения режима прекращения боевых действий на всей территории» страны, отметив необходимость усиления борьбы с террористами в соответствии с положениями совместного заявления России, Турции и Ирана.Кроме того, Чавушоглу выразил Лаврову соболезнования в связи с трагедией в Черном море, где разбился Ту-154 Минобороны России.Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о создании механизма наблюдения за военными преступлениями в Сирии полна недоработок, заявил постпред России при ООН Виталий Чуркин. Дипломат обратил внимание на то, что новая структура «будет действовать на основе добровольных взносов», а значит — будет зависеть от спонсоров.«Понятно, что это будут расследования, носящие «антидамасский», «антиасадовский» характер», — предостерег Чуркин.В свою очередь постпред Сирии при ООН Башар Джаафари расценил решение о создании следственного механизма как «грубое вторжение во внутренние дела» его страны.Еще два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий удалось подписать в результате переговоров с участием российского центра по примирению враждующих сторон в САР.В провинциях Латакия и Хомс два населенных пункта присоединились к соглашению, которое ранее уже подписали 1075 городов и поселений в Сирии.Не прекращаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-Эш-Ших в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.Пока количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности условиям прекращения боевых действий, не изменилось — их по-прежнему 94, сообщает российский центр по примирению враждующих сторон в САР.Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Боданов в понедельник встретился с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом. Об этом проинформировала пресс-служба министерства иностранных дел Российской Федерации.В ходе диалога дипломаты обсудили текущую ситуацию в зоне конфликта в Сирии, а также борьбу с терроризмом.«С акцентом на необходимость… активизировать усилия по продвижению политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН», — указано в заявлении ведомства.В пункте временного размещения жителей восточного Алеппо, в районе Бенезид, нуждающимся передано около двух тонн гуманитарных грузов.Вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из стрелкового оружия кварталы Лерамон и Хайй-Эль-Антари.Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенный пункт Шурфа, кварталы Ашрафия, «1070», Дахия аль Асад, Джамаия Фатх и школу Хикма в городе Алеппо.Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для пострадавших мирных жителей города Алеппо.На востоке Алеппо идут бои в районе военно-воздушной академии. Боевикам, контролирующим юго-западные пригороды Алеппо, предъявлен ультиматум с требованием в течение 72 часов сдать правительству Сирийской Арабской Республики районы Рашидин-4 и Рашидин-5.Турецкая армия ведет бои в районе кольцевой развязки и района «Молодежный проект» в городе Эль-Баб.Не менее 30 мирных жителей Эль-Баба пытавшихся бежать из города, погибли из-за заложенных террористами ИГ мин и самодельных взрывных устройств, многие получили ранения, — сообщается Турецким генштабом.Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила тактическую единицу и боевую позицию ИГ.Состоящие преимущественно из курдов формирования «Сирийских демократических сил» входе наступления на Ракку готовятся взять контроль над сирийским городом Табка и расположенной рядом платиной ГЭС на реке Евфрат. Об этом рассказал представитель партии сирийских курдов «Демократический союз» Абд Салам Али.По словам политика, курдские вооруженные формирования СДС наступают на Табку в рамках операции по окружению считающейся столицей «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) Ракки. В данный момент боевые действия ведутся в районе расположенного на побережье крупнейшего в Сирии водохранилища Эль-Асад замка Джаабар.«Бои сейчас разворачиваются к северо-западу от Ракки, которая считается столицей террористов. 25 декабря шли вооруженные столкновения в районе замка Джаабар», — поведал политик.По словам Абд Салам Али, сейчас силы СДС находятся в 45 км от Ракки, после завершения окружения столицы ИГИЛ начнется штурм города. Политик подчеркнул, что риска взрыва платины террористами нет, поскольку в этом случае потоки воды из водохранилища в первую очередь смыли бы саму Ракку.Боевики ИГ в очередной раз безрезультатно атаковали авиабазу Т-4 в районе холмов Аш-Шаара.Дамаск. Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Бузайна, Дума, Джобар, Кабун, Хауш-Эль-Фара, Мазраад — Махмуд, больницу Ибн-Эль-Валид, лагерь Эль-Вафидин, ферму и участок автомагистрали в районе населенного пункта Хараста.Прочие террористы обстреляли н.п. Хауш-Эль-Фаддалия, Джобар, Кепта, Кабун, Хауш-Эш-Шеллак и Хауш-Насри.Сирийская Арабская Армия продолжает успешное наступление в районе города Вади-Барада с целью вернуть контроль за водоснабжением Дамаска.На северо-востоке провинции турецкие пограничники открыли огонь по группе сирийских молодых людей, в результате чего погибли, по меньшей мере, 3 человека.Авиация коалиции у города Шададди уничтожила две тактические единицы, две машины и тяжелый пулемет ИГ.Боевики ИГ продолжают атаковать гарнизон Дейр-Эз-Зора. Отражено нападение ИГиловцев на квартал Ас-Синаа в городе Дейр-эз-Зор.ВВС Сирии нанесли авиаудары по местам скопления боевиков на острове Сакр, в кварталах Аль-Хавика и Ас-Синаа, в населённых пунктах Хусейния и Бгелия, а также в окрестностях бывшей базы 37-й бригады.В конце обзора от informvest.net о приятном — новогодних подарках. В рамках акции «Дети России — детям Сирии» доставлено 45 тонн новогодних подарков. Вологодские и курские школьники передали в канун Нового года сверстникам из САР подарки, символизирующие особенности своих регионов. Всего в рамках акции «Дети России — детям Сирии» доставлено 45 тонн новогодних подарков сирийским ребятам, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ (МО).«Школьники Курской и Вологодской областей в рамках всероссийской акции «Дети России — детям Сирии» собрали для своих сирийских сверстников более тысячи коробок с подарками, в которые, помимо традиционных поделок, открыток и канцелярских принадлежностей, вошли сувениры, характерные для данных регионов», — говорится в сообщении МО.В кампании приняли участие суворовцы, нахимовцы, кадеты, ученики обычных российских школ Москвы и еще более десяти регионов РФ. В каждый подарочный пакет российские школьники вложили что-то, сделанное своими руками, например, аппликацию, открытку или глиняную игрушку.

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