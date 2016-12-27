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Новости России и мира сегодня, 27 12 2016: обзор главных событий, последние новости России и мира на сегодня, 27 декабря, свежие новости России и мира

Новости России и мира сегодня, 27 12 2016: обзор главных событий, последние новости России и мира на сегодня, 27 декабря, свежие новости России и мира

informvest.net

Новости России и мира сегодня, 27 12 2016: обзор главных событий, последние новости России и мира на сегодня, 27 декабря, свежие новости России и мира читайте в обзоре от портала informvest.net.

В России закрыли 800 школ из-за эпидемии гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России из-за эпидемии гриппа и ОРВИ пришлось временно закрыть более 800 школ и около 250 детских садов. Полностью закрыты 812 школ и 249 детских садов, уточнила она.

Новости России и мира сегодня, 27 12 2016: обзор главных событий, последние новости России и мира на сегодня, 27 декабря, свежие новости России. Генпрокуратура проверит слова Рынски о погибших в катастрофе Ту-154?

Генеральная прокуратура проверит публикацию светского обозревателя Божены Рынски в Facebook о погибших при крушении в районе Сочи самолета Ту-154 журналистах НТВ, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Рынска ранее опубликовала в Facebook комментарий по поводу крушения Ту-154 над Черным морем, в котором поглумилась над погибшими журналистами телеканала НТВ.

По словам Куренного, с запросом о проведении проверки публикаций Рынски на предмет нарушения законодательства в Генпрокуратуру обратился член Общественной палаты Артем Кирьянов.

«Запрос Артема Кирьянова с просьбой проверить законность высказываний Божены Рынски в адрес журналистов телекомпании НТВ в день крушения авиалайнера Ту-154 в Краснодарском крае будет рассмотрен в установленном порядке, как только мы получим соответствующие документы. Сообщению Божены Рынски, опубликованному в ее персональном аккаунте в Facebook, будет дана правовая оценка», — заявил представитель ведомства.

По его словам, в случае обнаружения признаков нарушения закона будут приняты меры реагирования.

В 2014 году между Рынской и журналистами НТВ произошел конфликт. Она избила корреспондента телеканала, пытавшегося взять у нее интервью, и повредила видеокамеру. Суд приговорил Рынску к году исправительных работ.
Резонансное заявление Рынски в Facebook о погибших журналистах НТВ вызвало резкое осуждение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее слова «уродливыми проявлениями сумасшествия» и отметил, что в этом случае понятна самая жесткая реакция общества.

Самолет Ту-154, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Новости России и мира сегодня, 27 12 2016: обзор главных событий, последние новости России и мира на сегодня, 27 декабря, свежие новости России. СМИ узнали, как отпразднуют Новый год Владимир Путин и Дмитрий Медведев

Первые лица государства и российские политики встретят новый, 2017 год, по уже сложившейся традиции дома в семейном кругу. Новогодние каникулы они планируют провести в России — с родными и друзьями.

Владимир Путин, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметит Новый год, как и большинство россиян, с родными и друзьями. Лишь однажды глава государства изменил этой традиции: 31 декабря 2013 года он неожиданно прибыл в Хабаровск, где встретил Новый год с пострадавшими от наводнения местными жителями.

Глава правительства России Дмитрий Медведев проведет новогоднюю ночь в кругу семьи. На праздничном столе, как рассказал премьер-министр, будут блюда, приготовленные из отечественных продуктов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко наступление 2017 года встретит в родном Санкт-Петербурге, а праздничные дни проведет в России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин планирует все новогодние каникулы провести дома с семьей.

Новости России и мира сегодня, 27 12 2016: обзор главных событий, последние новости России и мира на сегодня, 27 декабря, свежие новости России. В штабе Трампа начали работу над его инаугурационной речью

Ключевые советники избранного президента США Дональда Трампа приступили к составлению его речи для церемонии инаугурации, которая пройдет 20 января в Вашингтоне. Об этом в понедельник сообщило издание Politico.

Ожидается, что первое выступление Трампа в статусе главы государства будет посвящено структурным проблемам, стоящим перед страной. Ранее он призывал к решительным действиям во многих сферах. «Политико» не исключает, что республиканец затронет тему реформирования системы образования, развития инфраструктуры, усиления контроля на границе, укрепления вооруженных сил и экономики. В частности, возможно, он вновь укажет на проблему перемещения американскими компаниями рабочих мест в другие страны.

За написание текста будет отвечать Стивен Миллер, который займет позицию старшего политического советника в новой администрации США. Перу 31-летнего Миллера принадлежат практически все основные заготовленные речи Трампа, произнесенные им в 2016 году, включая ту, с которой избранный президент выступил на съезде Республиканской партии минувшим летом. Как отмечает «Политико», во время предвыборной кампании Миллер не ограничивался только написанием речей, он также выполнял роль «закулисного советника» и даже сам иногда вставал к микрофону на митингах.


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