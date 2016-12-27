Мишель Обама вошла в список икон стиля 2016 года

Жена действующего президента США Мишель Обама попала в список икон стиля 2016 года. Модные эксперты отмечают, что к выбору наряда на выход первая леди всегда подходила очень ответственно, но никогда не позволяла одежде затмить свою красоту и личность.
Помимо этого в список икон стиля попала героиня сериала «Очень странные дела» Барб, которую на экране воплотила актриса Шеннон Персер. Кроме того уходящий год можно назвать возвращением к минимализму через художницу Джорджию ОКифф из США. Также художница стала вдохновителем на создание коллекции Jigsaw, которая познакомила новую группу феминисток с ее творчеством.
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