Мишель Обама вошла в список икон стиля 2016 года

Помимо этого в список икон стиля попала героиня сериала «Очень странные дела» Барб, которую на экране воплотила актриса Шеннон Персер. Кроме того уходящий год можно назвать возвращением к минимализму через художницу Джорджию ОКифф из США. Также художница стала вдохновителем на создание коллекции Jigsaw, которая познакомила новую группу феминисток с ее творчеством.

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