Тесть подарил Саакашвили квартиру на случай ЧС

Появившуюся в декларации Михеила Саакашвили квартиру в Голландии бывшему губернатору Одесской области в Украине подарил тесть на случай внезапно возникшей чрезвычайной ситуации.
По словам Саакашвили, квартира в Голландии находится в родном городе его супруги на юге страны, а подарил ее тесть, на случай, если семье политика некуда будет податься. Как рассказал Саакашвили, это квартира не единственный подарок тестя. В той же Голландии отец жены Саакашвили подарил его семье еще и дачу, а в 90-х годах он купил им жилье в Тбилиси.
Саакашвили подчеркнул, что сам он не рассматривает эту квартиру как «запасной аэродром» и даже ни разу ее не видел. Более того, политик заявил, что никогда не имел денег, и всегда относился к этому спокойно.
Отметим, что тесть Саакашвили имеет собственную компанию по недвижимости.
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