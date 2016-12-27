Тесть подарил Саакашвили квартиру на случай ЧС

По словам Саакашвили, квартира в Голландии находится в родном городе его супруги на юге страны, а подарил ее тесть, на случай, если семье политика некуда будет податься. Как рассказал Саакашвили, это квартира не единственный подарок тестя. В той же Голландии отец жены Саакашвили подарил его семье еще и дачу, а в 90-х годах он купил им жилье в Тбилиси.Саакашвили подчеркнул, что сам он не рассматривает эту квартиру как «запасной аэродром» и даже ни разу ее не видел. Более того, политик заявил, что никогда не имел денег, и всегда относился к этому спокойно.Отметим, что тесть Саакашвили имеет собственную компанию по недвижимости.

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