Флаг Евросоюза сняли со здания Президента Молдавии

Ранее на здании президента Молдавии с левой стороны висел флаг Республики Молдова, а с правой стороны флаг Евросоюза. Теперь, с приходом нового президента, внешний вид администрации изменился и на нем остался только молдавский флаг.Также произошли изменения на сайте президента Молдавии. Теперь вместо румынской (RO), наравне одна из его версий (наравне с русской и английской) обозначена как молдавская (MD). Как заявил глава пресс-службы Додона Ион Чебан, президент чтит конституцию страны, а в ней сказано, что государственным языком страны является молдавский язык.Игоря Додона избрали на пост президента Молдавии 13 ноября. Одержать победу претенденту удалось благодаря обещаниям придерживаться нейтралитета, защищать православие и молдавскую тождественность.

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