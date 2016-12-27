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Флаг Евросоюза сняли со здания Президента Молдавии

Со здания администрации нового президента Молдавии Игоря Додона снят флаг Европейского Союза. Перемены заметили утром 26 декабря местные журналисты, приглашенные на брифинг главы государства.
Флаг Евросоюза сняли со здания Президента Молдавии


Ранее на здании президента Молдавии с левой стороны висел флаг Республики Молдова, а с правой стороны флаг Евросоюза. Теперь, с приходом нового президента, внешний вид администрации изменился и на нем остался только молдавский флаг.

Также произошли изменения на сайте президента Молдавии. Теперь вместо румынской (RO), наравне одна из его версий (наравне с русской и английской) обозначена как молдавская (MD). Как заявил глава пресс-службы Додона Ион Чебан, президент чтит конституцию страны, а в ней сказано, что государственным языком страны является молдавский язык.

Игоря Додона избрали на пост президента Молдавии 13 ноября. Одержать победу претенденту удалось благодаря обещаниям придерживаться нейтралитета, защищать православие и молдавскую тождественность.


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