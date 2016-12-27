Песков считает пост Божены Рынской уродливым проявлением сумасшествия

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина, считает, что пост журналисты Божены Рынской является уродливым проявлением сумасшествия. Об этом он сообщил представителям СМИ.
«Кремль поражают эти уродливые проявления, наверное, сумасшествия. Особенно, когда это происходит в такие дни. Это полное сумасшествие и безумие. Нам понятна и вполне оправдана жесткая реакция общества», — отметил Песков. После крушения Ту-154 Божена Рынска на одной из своих страниц в социальных сетях заявила, что рада гибели журналистов НТВ. Также она несколько раз оскорбила представителей СМИ. Публикация Рынской вызвала резонанс в обществе. После нее она была сразу уволена с журнала SNC.
Пост Рынской уже успел прокомментировать депутат петербургского заксобрания Виталий Милонов. По его мнению, ее и Аркадия Бабченко необходимо лишить российского гражданства и выслать из страны.
Стоит напомнить, что авиакатастрофа произошла в минувшее воскресенье, 25 декабря. В результате падения пассажирского судна скончались 92 человека. В момент инцидента на борту находились военные, музыканты, журналисты.
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