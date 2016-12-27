Песков считает пост Божены Рынской уродливым проявлением сумасшествия

«Кремль поражают эти уродливые проявления, наверное, сумасшествия. Особенно, когда это происходит в такие дни. Это полное сумасшествие и безумие. Нам понятна и вполне оправдана жесткая реакция общества», — отметил Песков.После крушения Ту-154 Божена Рынска на одной из своих страниц в социальных сетях заявила, что рада гибели журналистов НТВ. Также она несколько раз оскорбила представителей СМИ. Публикация Рынской вызвала резонанс в обществе. После нее она была сразу уволена с журнала SNC.Пост Рынской уже успел прокомментировать депутат петербургского заксобрания Виталий Милонов. По его мнению, ее и Аркадия Бабченко необходимо лишить российского гражданства и выслать из страны.Стоит напомнить, что авиакатастрофа произошла в минувшее воскресенье, 25 декабря. В результате падения пассажирского судна скончались 92 человека. В момент инцидента на борту находились военные, музыканты, журналисты.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163840-news.html