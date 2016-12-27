Елизавета II обратилась к жителям Великобритании с рождественским посланием‍

«Сами по себе мы не в силах положить конец войнам или искоренить несправедливость, но вместе тысячи маленьких добрых дела смогут сделать больше, чем нам кажется»,- заявила Елизавета II. Она также отметила, что сотни благотворительных организаций, опекаемых ею лично, несмотря на свои размеры, воодушевляют действиями в отношении ветеранов, обездоленных и пожилых людей, нуждающихся в помощи.Елизавета II в своем рождественском послании решила обойти стороной тему политики, но при этом отметила успех британской олимпийской сборной страны в летних играх в Рио-де-Жанейро. Отмечается, что обращение было записано королевой заранее, а из-за простуды Елизавета II впервые с 1988 года пропустила праздничную службу, которая проходила в часовне поместья Сэндрингем.

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