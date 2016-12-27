Милонов предложил лишить Божену Рынску гражданства

Виталий Милонов, депутат заксобрания Санкт-Петербурга, предложил лишить журналистку Божену Рынску гражданства РФ. Также он считает, что паспорт необходимо забрать у её коллеги Аркадия Бабченко.
Поводом для подобных мер, по мнению Милонова, являются негативные высказывания представителей СМИ о погибших людях, находящихся на борту Ту-154, которых потерпел крушение вчера, 25 декабря, близ Сочи.
Милонов заявил, что Бабченко необходимо выслать из страны, а все его имущество распродать на аукционе погибшей Доктора Лизы. Все вырученные деньги можно было бы направить на помощь детям из ДНР.
Если говорить о Божене Рынске, то она заявила, что рада гибели журналистов НТВ. После этого сообщения журналистку уволили из журнала SNC. Об этом сообщила главред издания Наталия Архангельская.
Напомним, что трагическая авиакатастрофа произошла вчера, 25 декабря, в акватории Черного моря. В результате крушения погибли 92 человека, в том числе 8 членов экипажа. СК начал уголовное дело по данному факту.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163838-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.