Милонов предложил лишить Божену Рынску гражданства

Поводом для подобных мер, по мнению Милонова, являются негативные высказывания представителей СМИ о погибших людях, находящихся на борту Ту-154, которых потерпел крушение вчера, 25 декабря, близ Сочи.Милонов заявил, что Бабченко необходимо выслать из страны, а все его имущество распродать на аукционе погибшей Доктора Лизы. Все вырученные деньги можно было бы направить на помощь детям из ДНР.Если говорить о Божене Рынске, то она заявила, что рада гибели журналистов НТВ. После этого сообщения журналистку уволили из журнала SNC. Об этом сообщила главред издания Наталия Архангельская.Напомним, что трагическая авиакатастрофа произошла вчера, 25 декабря, в акватории Черного моря. В результате крушения погибли 92 человека, в том числе 8 членов экипажа. СК начал уголовное дело по данному факту.

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