Захарова объяснила ликование в Киеве после трагедии с Ту-154

В социальной сети Facebook Захарова поделилась своей точкой зрения с подписчиками. Она отметила, что теперь причины радости в Украине понимает не только Россия. Захарова призвала «банить» людей, глумящихся на крови, в противном случае у либеральной идеи не будет будущего.Напомним, что военный самолет Ту-154 потерпел крушение в акватории Черного моря буквально через несколько минут после взлета. В результате трагического инцидента погибли 92 человека.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163837-news.html