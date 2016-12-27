Захарова объяснила ликование в Киеве после трагедии с Ту-154

Мария Захарова, официальный представитель МИД, дала разъяснения по поводу того, почему в Киеве ликовали, после того, как узнали падении пассажирского авиалайнера Ту-154. По мнению сотрудницы ведомства, у власти в Украине находятся националисты и радикалы.
В социальной сети Facebook Захарова поделилась своей точкой зрения с подписчиками. Она отметила, что теперь причины радости в Украине понимает не только Россия. Захарова призвала «банить» людей, глумящихся на крови, в противном случае у либеральной идеи не будет будущего.
Напомним, что военный самолет Ту-154 потерпел крушение в акватории Черного моря буквально через несколько минут после взлета. В результате трагического инцидента погибли 92 человека.
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