Главы государств выразили Путину соболезнования в связи с крушением Ту-154

Немецкие политики признались, что информация о крушении ТУ-154 и гибели 93 людей, в число которых входили все члены Ансамбля имени Александрова, вызвали у них глубокую скорбь.Башар Асад направил в Кремль телеграмму, в которой сообщил, что выражает искренние соболезнования президенту России в связи с гибелью стольких достойных людей, которые собирались прибыть в Сирию, чтобы поздравить жителей страны и своих военных с Новым годом.Глава Турции связался с Владимиром Путиным по телефону, Эрдоган выразил свои соболезнования по поводу гибели стольких российских граждан в небе над Черным морем.Также среди национального сообщества, которое откликнулось на эту трагедию, оказались представители Италии, Испании, Ирана, Сербии, Молдавии, Абхазии, Киргизии, Норвегии, Индии, Таджикистана, Пакистана и ЮАР.Во многих обращениях главы государств отмечали особые достижения Ансамбля военной песни имени Александрова, который был известен далеко за пределами России, и члены которого погибли вместе с остальными пассажирами и экипажем борта Ту-154.

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