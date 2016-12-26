Сирия сводка боевых действий 27 декабря 2016: кладбища пленных в Алеппо, анклавы Дамаска освобождаются

Сирия сводка боевых действий 27 декабря 2016 на informvest.net. В Алеппо обнаружены массовые захоронения людей со следами пыток, сообщает портал informvest.net. Их нашли в освобожденных от боевиков районах города. Найдены также склады с боеприпасами и тяжелое вооружение. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что результаты только первого обследования районов Алеппо, оставленных так называемой оппозицией, способны многих шокировать.По его словам, обнаружены масштабные захоронения многих десятков людей, подвергшихся диким пыткам и расправе. У многих отсутствуют части тел. Большинство несчастных застрелены в голову.Конашенков рассказал, что в освобожденных от боевиков районах Алеппо обнаружены семь огромных складов с боеприпасами. Их, считает официальный представитель Минобороны РФ, хватило бы для вооружения нескольких пехотных батальонов. Были найдены и многочисленные учетные документы.На крохотном пятачке городской территории обнаружены три танка, две пушки, две реактивные системы залпового огня, и несчетное количество самодельных минометов и реактивных систем. По словам генерала, в последние дни перед отступлением, в тот момент, когда российские офицеры организовывали заезд автобусов в подконтрольные боевикам районы Алеппо для их эвакуации, сами боевики вели минирование территории. Минировалось буквально все: входы в помещения, автомобили, улицы, лежащие на дорогах мотоциклы, и даже детские игрушки.Документирование преступлений боевиков в Алеппо ведется, по его словам, чтобы европейские покровители так называемых «оппозиционеров» в Лондоне и Париже хорошо осознавали, кем в действительности являются их подопечные. Они, по мнению Конашенкова, должны осознавать свою ответственность за их зверства.Представитель Минобороны РФ отметил, что единственные, кого пока не удается найти в восточном Алеппо — это так называемые «волонтеры-спасатели» из «Белых касок». Они ранее торжественно принимались в лучших домах Парижа и Лондона. И даже едва не были представлены на Нобелевскую премию мира. Их деятельность в Сирии — сказки, которыми западные политики в течение нескольких лет кормили мировое сообщество.Конашенков отметил, что завершение гуманитарной операции российского центра примирения в Алеппо разрушит множество мифов.Продолжается операция Сирийской Арабской Армии (САА) против террористических группировок «Исламское государство» (ИГ)*, «Джабхат аль-Фатех аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра»*), а также боевиков других запрещенных организаций. Вооруженным силам САА оказывают поддержку базирующиеся на авиабазе Хмеймим (Латакия) подразделения Воздушно-космических сил России (ВКС РФ).Сирийский Алеппо постепенно возвращается к нормальной жизни. По официальным сообщениям, число людей, вернувшихся в свои дома, идет уже на десятки тысяч. Несмотря на это, боевики все еще удерживают пригород Алеппо аль-Рашидин: сирийские правительственные силы дали террористам трое суток на то, чтобы покинуть территорию; после этого начнется масштабное наступление.На востоке от Алеппо сирийская армия развернула штурм позиций террористов «Исламского государства» в районе военного аэродрома Кувейрис. Сообщается о ликвидации более чем 50 боевиков ИГ на дороге между населенными пунктами Машрафа Абу-Джаббар и Биджан: по данным источников, уничтожен грузовик с боевиками и два пикапа с установленными внутри пулеметами.Тем временем, боевики «Свободной Сирийской Армии» вместе с ВС Турции продолжают вести бои с террористами «Исламского государства» в рамках операции «Щит Евфрата» на севере провинции Алеппо. Как сообщается, в ходе внезапной контратаки боевики ИГ вновь вернули контроль над горой Шейх Акил после очередной атаки бомбовоза на силы ССА и Турции. В связи с ухудшением ситуации, Турция направляет дополнительный контингент к городу Аль-Баб, состоящий из артиллерии, БТР и 500 спецназовцев.Продолжается операция Сирийской арабской армии (САА) по зачистке районов в окрестностях Дамаска от оппозиционных формирований. В первую очередь, продолжаются бои в Восточной Гуте, где армии Сирии противостоят террористы «Джейш аль-Ислам». Источники сообщают о том, что армия Сирии прорвала линии обороны террористов в районе Мейдани и ведет интенсивные столкновения на подступах к населенным пунктам Бахария и Хазрама. Сообщается о взятии САА 25 ферм и зданий за последние 24 часа. В данный момент САА готовятся к штурму бывшей военной складской базы «батальона Хазрама», которая контролируется боевиками «Джейш аль-Ислам».Тем временем, сирийская армия продолжает зачистку долины Вади Барада к северо-западу от Дамаска. Армейские подразделения вошли в поселок Басима, бои продолжаются в окрестностях села Хуссейния. По сообщениям армейских источников, армия поставил боевикам условия о примирении и сдаче: все, кто согласится сдать оружие – будут переправлены в провинцию Идлиб, те же, кто останется воевать – будут уничтожены. Заявляется о скором начале процесса примирения с властями боевиков из Кафр Хоур и Бейт Сабер. Тем не менее, болшая часть боевиков не настроена сдаваться.Тем временем, в Восточном Каламуне продолжаются столкновения боевиков «Ахрар аш-Шам» и террористов «Исламского государства». Как сообщают источники, «зеленые» и «черные» пытаются поделить между собой горы Джебель Аль-Батра и гору Аль-Афай.Кровопролитные столкновения между бойцами САА и террористами «Исламского государства» проходят в районе города Дейр-эз-Зор. Как сообщают источники, террористы ИГ подтянул очень большие силы на штурм районов Шухада, Рашидия и Хавика, где продолжаются ожесточенные бои.В городе Ас-Санамейн в провинции Даръа местные боевики и их семьи в количестве 510 человек начали процесс примирения с властями Сирии. Боевики сдали свое оружие правительственным силам.САА нанесла несколько ударов по позициям террористов «Джабхат аль-Фатех аш-Шам» в поселке Маарет-Мисрин и в окрестностях города Саракиб. В результате было уничтожено 20 боевиков.Тем временем, в Идлибе продолжается междоусобная резня двух группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джунд аль-Акса». Как сообщают источники, за последние 2 дня убиты 3 полевых командира и около 20 боевиков.Коалиция “Демократические силы Сирии” (SDF), руководимая курдскими отрядами народной самообороны YPG, продолжает наступательную операцию “Гнев Евфрата” на позиции “Исламского государства” под Раккой.

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