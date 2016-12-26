Русская весна: новости сегодня за последний час.

Божена Рынска — informvest.netРусская весна: новости сегодня за последний час.В интернете появилась петиция с требованием лишить российского гражданства журналистку Божену Рынску. К настоящему моменту петицию подписали почти 30 тыс. человек.Поводом для создания обращения стала радостная реакция Рынски на гибель журналистов НТВ при крушении в Чёрном море самолёта Ту-154 Минобороны России.Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Киеве для разъяснения ситуации с голосованием за резолюцию Совета безопасности ООН. Посол также должен был объяснить отмену визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль, сообщил источник в МИД.Согласно информации, в ходе встречи украинская сторона выступила с призывом «прекратить раздувать антиукраинскую истерию».В свою очередь, почетный консул Израиля в западном регионе Украины Олег Вишняков рассчитывает, что обе стороны будут прилагать усилия, чтобы последствия голосования в ООН не отразились на двусторонних соглашениях.Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключает возможного объединения ЛНР и ДНР в перспективе, однако в настоящее время этот вопрос на повестке дня не стоит.«Никто не рассматривает на данном этапе целесообразность данного объединения в связи с тем, что под минскими соглашениями стоят подписи непосредственно Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Никаких пожарных событий, способствующих тому, что прямо сейчас надо объединять, пока не видим. Не исключаем, что в будущем ситуация будет меняться, но пока этот вопрос не стоит на повестке дня», — сказал Пушилин.informvest.netЕсли националистке Надежде Савченко придется бежать из Украины — она может приехать в Крым.Такое приглашение озвучил экс-депутат Украины, бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев.«Если Савченко придется уехать из Украины, она может приехать ко мне в Крым, в гости. Здесь ей будет, где жить и чем заниматься», — заявил он в эфире НСН.Вице-премьер России Дмитрий Рогозин назвал советника президента Украины Юрия Бирюкова моральным уродом за его высказывания о жертвах авиакатастрофы в Сочи.«Советник Порошенко глумится. Души этих моральных уродов давно отравлены «боярышником русофобии». Ничего святого», — написал он.Ранее, Бирюков написал в Facebook: «Грохнулся самолет МО РФ… Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку Боярышника».Напомним, при выполнении планового перелета из аэродрома Сочи после взлета самолет Ту-154 исчез с радиолокационных радаров. Позже в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154. Среди пассажиров были журналисты Первого канала, НТВ, телеканала «Звезда», музыканты ансамбля имени Александрова, а также Доктор Лиза.

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