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Русская весна: новости сегодня за последний час

Русская весна: новости сегодня за последний час

Божена Рынска — informvest.net

Русская весна: новости сегодня за последний час.

Петиция о лишении Божены Рынской гражданства собрала около 30000 подписей

В интернете появилась петиция с требованием лишить российского гражданства журналистку Божену Рынску. К настоящему моменту петицию подписали почти 30 тыс. человек.

Поводом для создания обращения стала радостная реакция Рынски на гибель журналистов НТВ при крушении в Чёрном море самолёта Ту-154 Минобороны России.

Русская весна: новости сегодня за последний час. МИД Украины вызвало для объяснений посла Израиля

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Киеве для разъяснения ситуации с голосованием за резолюцию Совета безопасности ООН. Посол также должен был объяснить отмену визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль, сообщил источник в МИД.

Согласно информации, в ходе встречи украинская сторона выступила с призывом «прекратить раздувать антиукраинскую истерию».

В свою очередь, почетный консул Израиля в западном регионе Украины Олег Вишняков рассчитывает, что обе стороны будут прилагать усилия, чтобы последствия голосования в ООН не отразились на двусторонних соглашениях.

Русская весна: новости сегодня за последний час. Спикер парламента ДНР не исключил объединения с ЛНР в будущем
Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключает возможного объединения ЛНР и ДНР в перспективе, однако в настоящее время этот вопрос на повестке дня не стоит.

«Никто не рассматривает на данном этапе целесообразность данного объединения в связи с тем, что под минскими соглашениями стоят подписи непосредственно Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Никаких пожарных событий, способствующих тому, что прямо сейчас надо объединять, пока не видим. Не исключаем, что в будущем ситуация будет меняться, но пока этот вопрос не стоит на повестке дня», — сказал Пушилин.

Русская весна: новости сегодня за последний час. Царев пригласил Савченко в Крым на ПМЖ

Русская весна: новости сегодня за последний час

informvest.net

Если националистке Надежде Савченко придется бежать из Украины — она может приехать в Крым.

Такое приглашение озвучил экс-депутат Украины, бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев.

«Если Савченко придется уехать из Украины, она может приехать ко мне в Крым, в гости. Здесь ей будет, где жить и чем заниматься», — заявил он в эфире НСН.

Русская весна: новости сегодня за последний час. Рогозин назвал советника президента Украины моральным уродом

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин назвал советника президента Украины Юрия Бирюкова моральным уродом за его высказывания о жертвах авиакатастрофы в Сочи.

«Советник Порошенко глумится. Души этих моральных уродов давно отравлены «боярышником русофобии». Ничего святого», — написал он.

Ранее, Бирюков написал в Facebook: «Грохнулся самолет МО РФ… Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку Боярышника».

Напомним, при выполнении планового перелета из аэродрома Сочи после взлета самолет Ту-154 исчез с радиолокационных радаров. Позже в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154. Среди пассажиров были журналисты Первого канала, НТВ, телеканала «Звезда», музыканты ансамбля имени Александрова, а также Доктор Лиза.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163741-news.html
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