В Кремле учтут приобретение Польшей крылатых ракет США

Постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко в ходе видеомоста Москва — Брюссель заявил, что Кремль в своем военном планировании учтет приобретение Польшей крылатых ракет США, передает РИА Новости.
— Мы внимательно отслеживаем планы закупок, и, конечно, приобретение Польшей ударных ракет воздушного базирования — это новый, существенный фактор, который мы должны будем учитывать в нашем военном планировании, — сказал Грушко. При этом он предупредил, что влияние этого решения на безопасность стран Европы будет отрицательным.
Ранее Польша и США подписали соглашение, согласно которых Вашингтон поставит Варшаве не менее 70 крылатых ракет класса «воздух-земля» JASSM-ER и восемь учебных копий для оснащения самолетов F-16.
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