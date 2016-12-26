В Кремле учтут приобретение Польшей крылатых ракет США

Постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко в ходе видеомоста Москва — Брюссель заявил, что Кремль в своем военном планировании учтет приобретение Польшей крылатых ракет США, передает РИА Новости.— Мы внимательно отслеживаем планы закупок, и, конечно, приобретение Польшей ударных ракет воздушного базирования — это новый, существенный фактор, который мы должны будем учитывать в нашем военном планировании, — сказал Грушко.При этом он предупредил, что влияние этого решения на безопасность стран Европы будет отрицательным.Ранее Польша и США подписали соглашение, согласно которых Вашингтон поставит Варшаве не менее 70 крылатых ракет класса «воздух-земля» JASSM-ER и восемь учебных копий для оснащения самолетов F-16.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163639-news.html