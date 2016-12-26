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Трамп получил письмо от Путина на Рождество

Трамп получил письмо от Путина на Рождество

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, что получил письмо от российского лидера Владимира Путина, который поздравил его с наступающим Новым годом и Рождеством.
— Очень приятное письмо от Владимира Путина; его идеи так верны. Я надеюсь, что обе стороны будут способны придерживаться этих идей, и нам не придется идти альтернативным путем, — сказал Трамп.

В послании российский лидер выразил надежду, что обе страны предпримут конструктивные шаги для восстановления двусторонних отношений, а затем выведут их на новый уровень.


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