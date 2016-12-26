Трамп получил письмо от Путина на Рождество

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, что получил письмо от российского лидера Владимира Путина, который поздравил его с наступающим Новым годом и Рождеством.— Очень приятное письмо от Владимира Путина; его идеи так верны. Я надеюсь, что обе стороны будут способны придерживаться этих идей, и нам не придется идти альтернативным путем, — сказал Трамп.В послании российский лидер выразил надежду, что обе страны предпримут конструктивные шаги для восстановления двусторонних отношений, а затем выведут их на новый уровень.

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