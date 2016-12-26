Владимир Путин провел большую пресс-конференцию

В пятницу, 23 декабря, в Москве состоялась ежегодная декабрьская пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году она собрала более полутора тысяч журналистов со всего мира и длилась 3 часа 50 минут. В течение всего этого времени глава государства в режиме нон-стоп отвечал на вопросы «акул пера», которых больше всего интересовало мнение президента об экономической ситуации в стране, внешней политике и инфраструктурных проектах.Отметим, что впервые «большую» пресс-конференцию Путина перенесли по срокам — на сутки позже заявленного времени. Связано это оказалось с трагическими событиями в Анкаре, где от рук террористов погиб посол России в Турции Андрей Карлов — накануне президент принял участие в траурной церемонии прощания с ним.Фото: пресс-служба КремляПервыми на пресс-конференции прозвучали вопросы экономического толка: журналисты просили Путина дать оценку той экономической ситуации, в которой по итогам 2016 года оказалась наша страна, на что глава государства ответил, что «все познается в сравнении».— Надо смотреть на макроэкономические показатели 2015 года и сравнивать с тем, что получается в 2016-м. Основной показатель — ВВП страны: в прошлом году был спад 3,7%, в этом году будет тоже небольшое снижение — думали, будет около 1, потом скорректировали до 0,7%. За ноябрь наблюдаем небольшой рост ВВП страны. Скорее всего по году будет минус 0,5-0,6%, — спрогнозировал президент.При этом Путин обратил внимание собравшихся и на наметившийся рост в сфере промышленности и на рекордный, по его словам, урожай этого года.— Происходит рост в машиностроении, грузовикам, по тяжелому машиностроению, дорожной технике, по химии, легкой перерабатывающей промышленности, по сельскому хозяйству, — заявил он. — В чем проблемы? Есть ли они? Конечно, есть. Нам нужно обеспечить дальнейший рост экономики и промышленного производства. У нас пропали реальные доходы населения. Это ведет к снижению потребительского спроса и влияет на инвестиции, — признал Путин.Говоря о санкциях, импортозамещении и роли российской экономики в глобальной общемировой, президент отметил, что наша страна, несмотря на сложную политическую обстановку в мире, отнюдь не собирается ни от кого изолироваться экономически.— Если она (экономика — Прим.ред.) хочет развиваться, а она хочет и будет развиваться на высокотехнологичном направлении, должна быть частью мировой. Так и будет, — подчеркнул он.Говоря же об импортозамещении, глава государства заявил, что оно уже дает свои плоды.— По линии промышленности у нас закупки по импорту сократились на 10 процентных пунктов: если раньше это было около 49%, то сейчас 39%. Вообще в стране сделаны очень серьезные шаги в сфере импортозамещения по целому ряду отраслей: в фармпромышленности, химической, легкой промышленности, тяжелом машиностроении, дорожной технике, которая уже почти на 100 процентов — российская, — отметил Путин.Фото: пресс-служба КремляОтвечая на вопрос журналиста The Wall Street Journal о возможности досрочных президентских выборов, глава государства не удержался от колкости: «Досрочные выборы? В какой стране?», — уточнил он. Вернувшись же к серьезному тону, Путин признался, что этот вопрос в России пока никем всерьез не рассматривался и афористично заметил, что «перенести выборы возможно, но нецелесообразно».Возвращаясь к международной повестке дня, президент дал свою оценку последним событиям в Сирии, в частности — эвакуации местных жителей из Алеппо, которую он назвал крупнейшей в современном мире гуманитарной акцией.— Что чрезвычайно важно, особенно на завершающем этапе, сейчас только министр обороны мне докладывал, как это происходило на завершающем этапе, без боевых действий. То, что организовали там — тысячами, десятками тысяч выводили людей, и не только радикально настроенные вооруженные группировки и их представителей, но и женщин, детей. Речь идет о более, чем 100 тысячах человек, которые были выведены из Алеппо… Это крупнейшая, хочу это подчеркнуть, в современном мире и на сегодняшний день международная гуманитарная акция, — заявил президент России, особо отметивший, что эвакуация людей из Алеппо просто не могла бы состояться и без активной работы турецкого руководства, и президентов Ирана и Сирии, «ну и при нашем самом активном участии».Фото: пресс-служба КремляСреди тем сугубо внутрироссийских, собравшихся волновал и заявленный ранее самим президентом курс активнной борьбы с коррупцией: спрашивали Путина и об аресте экс-министра Улюкаева, и о громкой отставке главы ФТС Бельянинова, и о якобы обнаруженном журналистами особняке Сечина. По всем этим вопросам глава государства отвечал в духе: «следствие разберется», особо, правда, подчеркнув, что чиновникам и руководителям крупных компаний впредь «нужно быть скромнее».Разумеется, не мог на пресс-конференции не прозвучать и злободневный вопрос о допинге в российском спорте, по поводу которого, впрочем, Путин не сказал ничего нового.— В нашей стране никогда не создавалось и не будет создано никакой государственной системы поддержки допинга. Однако в спорте эта проблема действительно есть, и СКР совместно с прокуратурой доведут расследование по допингу до конца, — пообещал президент России.Также он предположил, что информатор WADA Родченков давно работал по заданию из-за рубежа, и не исключил политической составляющей в работе международного антидопингового агентства, призвав очистить спорт и культуру от политики.Фото: пресс-служба КремляОдним из наиболее запоминающихся в этот раз стал вопрос журналиста, попросившего президента выразить свое мнение по поводу проблемы жестокого обращения с животными, особенно, на фоне прогремевшей на всю страну недавней истории с хабаровскими живодерками. Путин на этот счет ответил, что с четвероногими, безусловно, нужно обходится по-человечески, однако всерьез говорить о внедрении в России института уполномоченных по правам животных, на его взгляд, пока все-таки рановато.— Уполномоченный — это звучит красиво, все-таки у владельцев собак, владельцев животных есть права. Ну а гуманитарные вопросы, связанные с человеческим, а не скотским отношением к животным — это несколько другая область регулирования, хотя она должна быть, безусловно, — отметил он.Ближе к концу пресс-конференции Путин окончательно перешел к вопросам нравственности и общечеловеческих ценностей, заявив, в том числе, что государство будет продолжать поддерживать патриотизм как объединяющий фактор.— У нас не может быть никакого другого объединяющего начала, кроме патриотизма, — подчеркнул он.При этом, отвечая на вопрос о недовольстве рядом «патриотически настроенных граждан» некоторыми выставками и спектаклями, президент отметил, что нельзя делить хулиганов на «своих и чужих».— Хулиганы и есть хулиганы, нужно отличать здравый смысл от всякой пены, которая возникает на этой волне, — заявил Путин, призвав при этом «не питаться фобиями».Также глава государства выразил мнение, что «запретить что-либо в современном мире в области культуры нельзя, и Россия тоже не пойдет по такому пути». По его словам, в обществе должны быть внутренние самоограничения, а для этого необходим диалог с ним.Фото: пресс-служба КремляВ завершение ежегодной пресс-конференции президент России поблагодарил всех собравшихся за терпение и поздравил с наступающими праздниками. Отметим по этому поводу один забавный факт: интересно, что в этот раз традиционное предновогоднее общение Путина с журналистами полностью совпало по срокам и по времени с пресс-конференцией Деда Мороза, которую новогодний волшебник давал в Петербурге аккурат в полдень 23 декабря.Андрей Цедрик

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