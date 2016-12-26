Путин про особняк Сечина: надо быть поскромнее

Во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о том, что он думает про особняк в Барвихе, якобы построенный главой «Роснефти» Игорем Сечиным. — Поскромнее надо быть. Это касается и премии и доходов. Нужно понимать, в какой стране мы живем и не раздражать людей, — сказал глава государства, добавив, что неоднократно говорил на эту тему и надеется, что его слова будут услышаны.
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