Путин: государственной системы поддержки допинга у нас никогда не было и нет

Владимир Путин заявил, что в нашей стране никогда не создавалось и не будет создано никакой государственной системы поддержки допинга. Однако в спорте эта проблема действительно есть, и СКР совместно с прокуратурой доведут расследование по допингу до конца, пообещал президент.Также Путин предположил, что информатор WADA Родченков давно работал по заданию из-за рубежа, и не исключил политической составляющей в работе международного антидопингового агентства, призвав очистить спорт и культуру от политики.Напомним, что двенадцатая по счету ежегодная декабрьская пресс-конференция президента России Владимира Путина, собравшая почти полторы тысячи журналистов, была перенесена на сутки из-за прощания с убитым в Турции российским послом Андреем Карловым.

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