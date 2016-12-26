Путин: государственной системы поддержки допинга у нас никогда не было и нет

Владимир Путин заявил, что в нашей стране никогда не создавалось и не будет создано никакой государственной системы поддержки допинга. Однако в спорте эта проблема действительно есть, и СКР совместно с прокуратурой доведут расследование по допингу до конца, пообещал президент. Также Путин предположил, что информатор WADA Родченков давно работал по заданию из-за рубежа, и не исключил политической составляющей в работе международного антидопингового агентства, призвав очистить спорт и культуру от политики.
Напомним, что двенадцатая по счету ежегодная декабрьская пресс-конференция президента России Владимира Путина, собравшая почти полторы тысячи журналистов, была перенесена на сутки из-за прощания с убитым в Турции российским послом Андреем Карловым.
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