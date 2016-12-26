Сегодня пройдет большая пресс-конференция Путина

В пятницу, 23 декабря, в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной состоится ставшая уже традиционной большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, на которой будут подведены итоги года и планы на будущее. Начало в 12.00 по мск.Пресс-служба главы государства сообщила, что в этом году на мероприятие аккредитовалось рекордное количество представителей прессы — 1437 человек. Прежний рекорд был установлен в 2015 году, когда на пресс-конференции присутствовало 1392 журналистов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в ходе пресс-конференции могут прозвучать вопросы, касающиеся экономики и социальных обязательств. Однако как и всегда, внутренняя повестка традиционно является темой номер один.Как и в прежние годы, прямую трансляцию пресс-конференции покажут все федеральные каналы, такие как «Россия-1», «Россия-24» и Первый канал. Кроме того, желающие смогут посмотреть мероприятие онлайн на сайтах телеканалов.Так же пресс-конференцию будут транслировать радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».Напомним, что самой продолжительной была пресс-конференция, прошедшая 14 февраля 2008 года, в ходе которой за 4 часа 40 минут, президент ответил на 106 вопросов.

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