Хабаровские живодерки последние новости: Путина дважды спрашивали про живодерок из Хабаровска

Вчера, в ходе пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным, журналисты два раза задавали главе государства вопрос о живодерках. Всего Путину задавали около 67 вопросов, и потому вопрос об омбудсменах для животных быстро «затерялся». Газета «Амурская служба новостей» пишет, что глава государства усомнился в необходимости на данном этапе этой должности.Вопрос о животных должен, по словам Путина, решаться грамотно, разумно, со всех сторон. Владимир Владимирович – сторонник антропоцентричного подхода, при котором в первую очередь выступают права человека, а не животного. С одной стороны две девицы истязали кошек и собак, но с другой – свора безнадзорных псов напала на мальчика, а он должен, в свою очередь, спасти и собак от людей, и людей от собак. Закон о животных РФ готова ужесточить, но в определенных рамках здравого смысла – 15 лет тюрьмы Алине и Алене никто не даст. Но реакция на вопрос у Путина, как у большого любителя акит-ину, овчарок, лабрадоров и даже той-пуделей бывшей жены, была.Зоозащитники со всей России уже поняли, что их требования соблюсти интересы животных на рассмотрение будут выдвинуты, но рассмотрят их через призму интересов людей. Путин заявил, что целый институт защиты прав животных – лишнее. У животных есть права с той точки зрения, что они есть у их хозяев, а те точно не видят в зверье «имущество». Права человека распространяются достаточно и на их любимчиков, и в отдельную сферу права животных никто выводить не будет.

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