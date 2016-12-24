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Пресс-конференция Путина: какие вопросы чаще всего задавали журналисты изданий

Пресс-конференция Путина: какие вопросы чаще всего задавали журналисты изданий


Во время пресс-конференции в Центре Международной торговли Владимир Путин в преддверии Нового Года ответил на ряд злободневных вопросов, опроверг обвинения со стороны США и уточнил детали. Многие издания и газеты побывали на встреча с главной государства, всего было задано 67 вопросов, из которых отбирают самые интересные. На этой пресс-конференции было больше всего журналистов по сравнению в прошлыми – их зарегистрировалось 1437 человек.

Главных ответов было, по мнению пять, и агентов bbc.com в России выделило их по своему усмотрению. Кремль заявил, что он не виноват в победе Трампа в США, поскольку американцы выбирали главу государства для себя, и Россия приняла бы любые реалии. В свою очередь демократы сами себя скомпрометировали, взломав переписку, и теперь им незачем искать крайнего. О выборах в 2018 году президент говорит неохотно, у него есть время подумать, баллотироваться через год или нет, ведь в одной точке должен совпасть целый ряд факторов, о которых пока рано думать. Досрочные выборы дороги и не имеют смысла, вопрос о мотивах идти или не идти на выборы – провокация. О деле чиновников, посаженных за взятки, президент говорил неохотно: «резонансные случаи» раздуты СМИ, а воровали на местах всегда.



С Дональдом Трампом, выбранным 45-ым президентом США, Путин намерен строить теплые отношения без «холодной войны» и «железного занавеса». Хорошо, когда есть взаимная симпатия у глав двух стран, хотя в Америке сейчас в основном антиросиийские настроения. Что же касается «ядерного чемоданчика», то это «секрет Полишинеля», и в предвыборной агитации Трампа это звучало не раз. Но агрессор – это тот, кто нападает на Россию, а Россия всегда сумеет отметить. Эксперты отметили, что геополитика – хобби Путина, и он охотно о ней говорит.


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