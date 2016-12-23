Авторизация
 
  • 09:23 – Дом 2 на 6 дней раньше эфира: Илья Яббаров намерен подать в суд на бывшую жену, Ольга Бузова признала свою ошибку 
  • 09:23 – Голос 5 Полуфинал 23 12 2016: полуфиналисты, кто победит, смотреть прямую трансляцию 
  • 09:19 – Фото: Как Бишкек подготовился к Новому году 
  • 09:07 – Кто победил в Битве экстрасенсов 17 сезона: фото видео вручения награды 


Пресс-конференция Владимира Путина 2016: когда и во сколько состоится, где смотреть прямую трансляцию на ТВ

Пресс-конференция Владимира Путина 2016: когда и во сколько состоится, где смотреть прямую трансляцию на ТВ
2016 год планомерно подходит к своему завершению. Он был непростой для России, потому что руководству страну приходилось принимать множество тяжелых решений, а также стараться исполнить перед населением все те гарантии, что были даны ранее.

Не так давно прозвучало послание президента РФ Владимира Путина, а также с большим интервью пяти российским телеканалам выступил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Теперь же настала пора самого главного информационного события из политической жизни. Речь идет о большой пресс-конференции Владимира Путина, в ходе которой, по уже сложившейся традиции, он подводит итоги уходящего года.

Когда состоится пресс-конференция Путина

Большая пресс-конференция российского лидера изначально была запланирована на четверг, 22 декабря. Путин привык выступать с большими публичными мероприятиями именно в этот день недели. Однако текущие события наложили свой отпечаток, что вынудило его перенести на один день пресс-конференцию. Таким образом, она пройдет сегодня, 23 декабря, начало в 12:00 по московскому времени.

Перенос связан с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова, что случилось 19 декабря в Анкаре в результате теракта. Накануне тело Карлова спецбортом доставили в Москву, а вчера, 22 декабря, прошла церемония прощания и похороны. Президент РФ Владимир Путин участвовал в траурных мероприятиях, поэтому и состоялся перенос пресс-конференции.

Кто может задать вопрос Владимиру Путину

Принять участие в пресс-конференции президента России, а также задать вопрос лично Владимиру Путину смогут представители российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, а также представители иностранной прессы, аккредитованные при МИД РФ.

Аккредитация журналистов на мероприятие проводилась на сайте kremlin.ru. В связи с переносом пресс-конференции аккредитованные представители СМИ получили новую информацию о месте проведения мероприятия и порядке прохода.

Меры безопасности на пресс-конференции

В связи с непростым моментом, в который проводится большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, будет обеспечен традиционно высокий уровень безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Меры безопасности на мероприятиях с участием главы государства обеспечиваются по высшему разряду», - поведал Песков, подчеркнув, что принимаемые меры «соответствуют текущему моменту».

Где смотреть большую пресс-конференцию 2016 с Владимиром Путиным

Прямая трансляция пресс-конференции Владимира Путина будет доступна на Первом канале, а также на телеканалах "Россия-1" и "Россия-24". Также она будет транслироваться в прямом эфире на радиостанциях "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ".

Следует уточнить, что сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР), а также на сайте ОТР.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162791-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4177
+0.01%
72.4790
+0.41%
1.1405
+0.41%
0.2093
+0.48%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Расторгуев Николай ушел из жизни, дата смерти: куда исчез артист, жив или нет
  • 12:27
  • 1 628
  • 0
Каким знакам зодиака повезет в 2017 году: прогноз Василисы Володиной
  • 10:42
  • 1 337
  • 0
Вечерний Квартал-95 последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 1 324
  • 0
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 301
  • 0
Фото голой Ольги Бузовой в интернете: телеведущая отправляла Нагиеву интимные снимки
  • 13:56
  • 754
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 728
  • 0
Вести Недели с Дмитрием Киселевым 18/12/2016 смотреть онлайн
  • 14:22
  • 504
  • 0
Видео Бузовой для Нагиева без ретуши: Ольга и Дмитрий не стали отрицать своей связи
  • 12:44
  • 490
  • 0
Дом 2 на 6 дней раньше эфира: Илья Яббаров намерен подать в суд на бывшую жену, Ольга Бузова признала свою ошибку
  • 09:23
  • 0
  • 0
Голос 5 Полуфинал 23 12 2016: полуфиналисты, кто победит, смотреть прямую трансляцию
  • 09:23
  • 0
  • 0
Фото: Как Бишкек подготовился к Новому году
  • 09:19
  • 0
  • 0
Кто победил в Битве экстрасенсов 17 сезона: фото видео вручения награды
  • 09:07
  • 0
  • 0
Владимир Дантес знает, как вызвать у поклонниц восторг (фото)
  • 09:01
  • 0
  • 0
США внесли соцсеть «ВКонтакте» в черный список
  • 09:01
  • 0
  • 0
О самом главном последний выпуск 23.12.2016 смотреть онлайн
  • 09:00
  • 0
  • 0
Дом2 4610 Дневной эфир 23.12.2016 смотреть онлайн
  • 09:00
  • 0
  • 0
Дом 2 на 6 дней раньше эфира: Илья Яббаров намерен подать в суд на бывшую жену, Ольга Бузова признала свою ошибку
  • 09:23
  • 0
  • 0
Голос 5 Полуфинал 23 12 2016: полуфиналисты, кто победит, смотреть прямую трансляцию
  • 09:23
  • 0
  • 0
Фото: Как Бишкек подготовился к Новому году
  • 09:19
  • 0
  • 0
Кто победил в Битве экстрасенсов 17 сезона: фото видео вручения награды
  • 09:07
  • 0
  • 0
Владимир Дантес знает, как вызвать у поклонниц восторг (фото)
  • 09:01
  • 0
  • 0
США внесли соцсеть «ВКонтакте» в черный список
  • 09:01
  • 0
  • 0
О самом главном последний выпуск 23.12.2016 смотреть онлайн
  • 09:00
  • 0
  • 0
Дом2 4610 Дневной эфир 23.12.2016 смотреть онлайн
  • 09:00
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров