Пресс-конференция Владимира Путина 2016: когда и во сколько состоится, где смотреть прямую трансляцию на ТВ

2016 год планомерно подходит к своему завершению. Он был непростой для России, потому что руководству страну приходилось принимать множество тяжелых решений, а также стараться исполнить перед населением все те гарантии, что были даны ранее.Не так давно прозвучало послание президента РФ Владимира Путина, а также с большим интервью пяти российским телеканалам выступил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Теперь же настала пора самого главного информационного события из политической жизни. Речь идет о большой пресс-конференции Владимира Путина, в ходе которой, по уже сложившейся традиции, он подводит итоги уходящего года.Большая пресс-конференция российского лидера изначально была запланирована на четверг, 22 декабря. Путин привык выступать с большими публичными мероприятиями именно в этот день недели. Однако текущие события наложили свой отпечаток, что вынудило его перенести на один день пресс-конференцию. Таким образом, она пройдет сегодня, 23 декабря, начало в 12:00 по московскому времени.Перенос связан с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова, что случилось 19 декабря в Анкаре в результате теракта. Накануне тело Карлова спецбортом доставили в Москву, а вчера, 22 декабря, прошла церемония прощания и похороны. Президент РФ Владимир Путин участвовал в траурных мероприятиях, поэтому и состоялся перенос пресс-конференции.Принять участие в пресс-конференции президента России, а также задать вопрос лично Владимиру Путину смогут представители российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, а также представители иностранной прессы, аккредитованные при МИД РФ.Аккредитация журналистов на мероприятие проводилась на сайте kremlin.ru. В связи с переносом пресс-конференции аккредитованные представители СМИ получили новую информацию о месте проведения мероприятия и порядке прохода.В связи с непростым моментом, в который проводится большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, будет обеспечен традиционно высокий уровень безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.«Меры безопасности на мероприятиях с участием главы государства обеспечиваются по высшему разряду», - поведал Песков, подчеркнув, что принимаемые меры «соответствуют текущему моменту».Прямая трансляция пресс-конференции Владимира Путина будет доступна на Первом канале, а также на телеканалах "Россия-1" и "Россия-24". Также она будет транслироваться в прямом эфире на радиостанциях "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ".Следует уточнить, что сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР), а также на сайте ОТР.

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