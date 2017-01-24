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Власти Таджикистана: Конфликт на границе спровоцировала глава кыргызского села

Власти Таджикистана: Конфликт на границе спровоцировала глава кыргызского села

По мнению таджикских погранвойск Госкомитета нацбезопасности, в произошедшем конфликте на границе между гражданами Таджикистана и Кыргызстана виновата глава кыргызского села Көк-Таш Разия Осорова. Ведомство считает, что она «принуждала» граждан приграничного таджикского села получить кыргызское гражданство.

По словам пресс-секретаря погранвойск ГКНБ Таджикистана Мухаммада Улугходжаева, Осорову видели в центре провокационных действий на границе.

По версии погранвойск ГКНБ Таджикистана, 15 кыргызстанцев напали на троих жителей таджикского села, когда последние возвращались домой после футбольной игры.

«[Жители таджикского села] должны были пройти через кыргызское село Көк-Таш. Именно здесь на них напала и избила группа из 15 молодых граждан Кыргызстана», — считает он.

Власти Таджикистана утверждают, что жители кыргызского Көк-Таша также избили милиционеров из Исфары, которые приехали, чтобы разрешить конфликт.

Главным провокатором погранвойска ГКНБ называют главу села Көк-Таш Разию Осорову и ее односельчанина Зайниддина Хурамова, который был пьян во время конфликта.

«Целью ее действий является выживание граждан Таджикистана из приграничных районов двух стран вглубь территории Согдийской области или их принуждение к получению гражданства Кыргызстана», — сообщают погранвойска ГКНБ Таджикистана.

Сама Осорова сообщила Kloop.kg, что ее избили во время конфликта жители таджикского села.

Она сказала, что около 30 мужчин пришли в сельскую управу Көк-Таша, насильно забрали её из здания администрации и увезли на границу, где затем избили.

Сейчас глава села госпитализирована в баткенскую больницу.

В ходе конфликта, в котором люди бросали друг в друга камни, были повреждены один дом и четыре автомашины граждан двух государств.

Стороны уже начали расследование конфликта, чтобы выяснить причины произошедшего.

На этом участке границы регулярно происходят конфликты между гражданами двух стран. Последний конфликт в селе Көк-Таш между Кыргызстаном и Таджикистаном произошел летом 2015 года. Два дня подряд жители приграничных сел Көк-Таш и Сомониён закидывали друг друга камнями. Тогда пострадали 13 человек.

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