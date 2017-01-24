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Таджикских милиционеров обязали сбросить лишний вес

Таджикских милиционеров обязали сбросить лишний вес

Приказ о похудении издал министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода. И теперь таджикским милиционерам придется бороться с лишним весом, чтобы не потерять работу.

Рахимзода считает, что лишний вес сотрудников правоохранительных органов снижает их работоспособность.

«Сотрудник потолстел, […] он много ест и мало работает. С этим что-то надо делать, принимать какие-то меры, иначе он будет продолжать набирать вес, а это будет влиять на качество работы», — считает таджикский министр.

По словам министра, проблема лишнего веса касается многих милиционеров страны, что не соответствует международным стандартам роста и веса. Лишние килограммы милиционеров он назвал «отклонением от нормы».

А вот нормой, согласно приказу министра, считается «рост 168-170 сантиметров, а вес не должен превышать 75 килограммов».

За похудением сотрудников милиции будет следить специально созданный комитет.

Один из сотрудников МВД Таджикистана сказал в интервью изданию РИА-Новости, что многие милиционеры после приказа начали бегать кросс и заниматься плаванием в бассейне.

«Пока никто не давал нам точных параметров, которым мы должны соответствовать, но более 50% сотрудников уже похудели на пять-десять килограммов», — сказал он.

Пресс-служба МВД Таджикистана ставит в пример милиционерам самого Рахимзоду. По мнению ведомства, министр внутренних дел «прекрасно» играет в шахматы и у него хорошие показатели в футболе.

Но не все согласны, что низкая работоспособность милиционеров связана с ожирением.

«Борьба с лишним весом, конечно, нужна, но связывать неэффективность работников МВД с ожирением нельзя, это несерьезный аргумент. Ожирение влияет на работу печени, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, но никак не влияет на функционирование головного мозга или работоспособность», — считает доктор Абдулло Давлатов.

На постсоветском пространстве Таджикистан занимает последнее место по степени ожирения населения. Над ним расположились Кыргызстан и Узбекистан.

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Фото: fergana.ru.

Соавтор: Айдар Айбеков.


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