Минздрав: Мы не ограничиваем доступ к информации, а хотим давать ее точно



Минздрав порекомендовал врачам не давать комментарии СМИ



Батыралиев заявил, что целью ограничения является предоставление точной информации.«Это никоим образом не было ограничением предоставления информации общественности, а наоборот, цель — обеспечение общественности точной информацией во избежание введения в заблуждение», — сказал Батыралиев.Он добавил, что минздраву «невозможно быть закрытым учреждением», потому что ведомство работает с людьми.В день траура по погибшим в авиакатастрофе 17 января минздрав порекомендовал врачам не давать комментарии журналистам и не пользоваться интернетом.Глава правозащитного фонда «Бир Дуйно — Кыргызстан» Толекан Исмаилова утверждает, что так минздрав нарушает права граждан на свободный доступ к информации. Фонд планирует судиться минздравом из-за этого.Иски против минздрава и департамента здравоохранения при мэрии Бишкека будут в ближайшее время направлены в Ленинский и Первомайские районные суды Бишкека.Сейчас существует два спорных документа.Один — это документ с подписью статс-секретаря минздрава Жазгуль Кийизбаевой, в котором врачам рекомендуется не давать комментарии журналистам без уведомления пресс-службы ведомства. Врачей также призвали воздержаться от обсуждений и комментариев в соцсетях.Второй — это запрет, который ввел 11 января директор городского департамента здравоохранения Кубанычбек Кулбатыров. Согласно ему, главврачам больниц запрещается напрямую обращаться к властям и просить финансирования, которое не предусмотрено в бюджете. Нарушителям грозит дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения.

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