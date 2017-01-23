Правозащитники будут судиться с Минздравом из-за запрета врачам давать комментарии СМИ



Минздрав порекомендовал врачам не давать комментарии СМИ



Глава фонда «Бир Дуйно — Кыргызстан» Толекан Исмаилова утверждает, что Минздрав нарушает права граждан на свободный доступ к информации. Иски против Минздрава и Департамента здравоохранения при мэрии Бишкека будут в ближайшее время направлены в Ленинский и Первомайские районные суды Бишкека.«Очень больно, что министерство пытается ограничить свободу выражения мнения врачей, которые давали клятву Гиппократа», — сказала она.Пресс-секретарь Елена Баялинова рассказала Kloop.kg, что сейчас существует два спорных документа.Один — это документ с подписью статс-секретаря Минздрава Жазгуль Кийизбаевой, в котором врачам рекомендуется не давать комментарии журналистам без уведомления пресс-службы ведомства.Врачей также призвали воздержаться от обсуждений и комментариев в соцсетях.Фото: 24.kgВторой — это запрет, который ввел 11 января директор городского Департамента здравоохранения Кубанычбек Кулбатыров. Согласно ему, главврачам больниц запрещается напрямую обращаться к властям и просить финансирования, которое не предусмотрено в бюджете. Нарушителям грозит дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения.«Мое первоначальное впечатление, что эти документы нацелены на то, чтобы закрыть ведомства и отказать им в предоставлении открытой и прозрачной информации гражданам. Мы 15 лет положили на то, чтобы облегчить общение между медицинскими работниками и журналистами», — сказала Баялинова.В день траура по погибшим в авиакатастрофе 17 января от Минздрава поступила рекомендация для бишкекских врачей не давать комментарии журналистам и не сидеть в интернете.

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