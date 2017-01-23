Футбол: Кыргызстан узнал соперников в отборочных играх на Кубок Азии

Кубок Азии по футболу, отборочные игры, третий раунд:



Сборная Кыргызстана по футболу потеряла две позиции в рейтинге ФИФА



Жеребьевка третьего раунда отборочных игр на Кубок Азии прошла 23 января в Абу-Даби.Кубок Азии — самый престижный турнир среди азиатских сборных — пройдёт в Объединенных Арабских Эмиратах в 2019 году. Впервые в истории Кубка, в финальной его части примут участие 24 сборных, а не 16, как раньше.Благодаря этому, шансы Кыргызстана на прохождение в Кубок Азии очень высоки, особенно учитывая, что из каждой группы проходят по две сборных.Если команде удастся пройти на Кубок, это станет самым выдающимся достижением в истории кыргызского футбола — с момента обретения независимости, национальной сборной ни разу не удавалось пройти в финальную часть какого-либо из топовых турниров ФИФА или Азиатской футбольной конфедерации.В своей группе сборная Кыргызстана считается фаворитом. Именно благодаря относительно высокой позиции в рейтинге ФИФА, команде Александра Крестинина досталась приоритетная первая корзина во время жеребьёвки.Третий раунд отборочных игр растянется на целый год, с марта 2017-го по март 2018 года.Половина участниц финальной части Кубка Азии уже известна — 12 сборных прошли досрочно после второго раунда отборочных игр.Кыргызстан, Индия, Мьянма, МакаоКНДР, Гонконг, Ливан, МалайзияИордания, Вьетнам, Афганистан, КамбоджаОман, Палестина, Мальдивы, БутанБахрейн, Туркменистан, Тайвань, СингапурФилиппины, Таджикистан, Йемен, НепалПервую игру Кыргызстан сыграет уже весной — 28 марта команда встретится на своем поле с игроками из Макао.В последний раз Кыргызстан играл против Макао в 2013 году, на Кубке вызова АФК, и выиграл со счётом 1:0. Фото: Гульжан Турдубаева / Kloop.kgКыргызстан – Макао,Индия – Кыргызстан,Кыргызстан – Мьянма,Мьянма – Кыргызстан,Макао – Кыргызстан,Кыргызстан – Индия,

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