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Футбол: Кыргызстан узнал соперников в отборочных играх на Кубок Азии

Футбол: Кыргызстан узнал соперников в отборочных играх на Кубок Азии

Сборные Индии, Мьянмы и Макао станут соперниками команды Кыргызстана в борьбе за право выступить на чемпионате Азии по футболу 2019 года.

Жеребьевка третьего раунда отборочных игр на Кубок Азии прошла 23 января в Абу-Даби.

Кубок Азии — самый престижный турнир среди азиатских сборных — пройдёт в Объединенных Арабских Эмиратах в 2019 году. Впервые в истории Кубка, в финальной его части примут участие 24 сборных, а не 16, как раньше.

Благодаря этому, шансы Кыргызстана на прохождение в Кубок Азии очень высоки, особенно учитывая, что из каждой группы проходят по две сборных.

Если команде удастся пройти на Кубок, это станет самым выдающимся достижением в истории кыргызского футбола — с момента обретения независимости, национальной сборной ни разу не удавалось пройти в финальную часть какого-либо из топовых турниров ФИФА или Азиатской футбольной конфедерации.

В своей группе сборная Кыргызстана считается фаворитом. Именно благодаря относительно высокой позиции в рейтинге ФИФА, команде Александра Крестинина досталась приоритетная первая корзина во время жеребьёвки.

Третий раунд отборочных игр растянется на целый год, с марта 2017-го по март 2018 года.

Половина участниц финальной части Кубка Азии уже известна — 12 сборных прошли досрочно после второго раунда отборочных игр.

Кубок Азии по футболу, отборочные игры, третий раунд:


Группа А: Кыргызстан, Индия, Мьянма, Макао

Группа В: КНДР, Гонконг, Ливан, Малайзия

Группа С: Иордания, Вьетнам, Афганистан, Камбоджа

Группа D: Оман, Палестина, Мальдивы, Бутан

Группа E: Бахрейн, Туркменистан, Тайвань, Сингапур

Группа F: Филиппины, Таджикистан, Йемен, Непал

Первую игру Кыргызстан сыграет уже весной — 28 марта команда встретится на своем поле с игроками из Макао.

Футбол: Кыргызстан узнал соперников в отборочных играх на Кубок Азии
В последний раз Кыргызстан играл против Макао в 2013 году, на Кубке вызова АФК, и выиграл со счётом 1:0. Фото: Гульжан Турдубаева / Kloop.kg
Расписание матчей сборной Кыргызстана (хозяева указаны первыми):

Кыргызстан – Макао, 28 марта 2017

Индия – Кыргызстан, 13 июня 2017

Кыргызстан – Мьянма, 5 сентября 2017

Мьянма – Кыргызстан, 10 октября 2017

Макао – Кыргызстан, 14 ноября 2017

Кыргызстан – Индия, 27 марта 2018

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