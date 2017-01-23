С февраля увеличатся штрафы за маты и распитие алкоголя в общественном месте

Президент Алмазбек Атамбаев одобрил поправки в Административный кодекс, которые увеличивают штрафы за распитие алкогольных напитков и брань в общественных местах в несколько раз. Закон вступит в силу через 10 дней.
Целью поправок называется «повышение уровня воспитания молодежи и нравственности общества».
Идея ужесточения наказания за брань принадлежит трем депутатам от фракции «Республика — Ата-Журт» — Мирлану Жеенчороеву, Руслану Казакбаеву и Омурбеку Бабанову — и лидеру социал-демократов Исе Омуркулову.
Теперь штраф за нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание и нарушение общественного порядка увеличится в пять раз — с 300 до 1500 сомов.
Штраф за распитие алкогольных напитков в общественном месте увеличится в 10 раз — со 100 до 1000 сомов с привлечением к общественным работам на 8 часов.
За вовлечение подростков в попрошайничество, употребление алкоголя или веществ, «влияющих на интеллектуально-волевую деятельность», штраф повысится с 1000-2000 до 5000-10000 сомов.
Кроме того, милиция сможет проводить рейды по дворам многоквартирных домов, выявляя распивающих алкоголь возле подъездов или на детских площадках.
При этом, сами авторы законопроекта не смогли назвать слова, которые считаются матами.
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