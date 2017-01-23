Таджикистан: Власти объявили о скоплении боевиков на границе с Афганистаном



Командир таджикского ОМОНа «стал военачальником» ИГИЛ. Кто он?



Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзод объявил о скоплении боевиков на границе с Афганистаном.По его словам, на границе находятся более 10 тысяч человек из различных экстремистских организаций.«Посчитать точно нам не удалось, но это примерно 10-15 тысяч боевиков различных террористических организаций. Обстановка в Афганистане сложная. Это ни для кого не секрет, и эта ситуация вызывает наше беспокойство», — сказал он.Рахимзод сказал, что в рядах террористических организаций есть и граждане Таджикистана.«Но там не только граждане Таджикистана, там выходцы из нескольких стран. Сотрудники правоохранительных органов Афганистана работают там днем и ночью, но обстановка очень сложная», — сказал он.По словам министра, ситуация на границе остается под контролем.Ранее власти страны сообщали, что из-за нестабильной ситуации на севере Афганистана таджикские пограничники в последнее время находятся в состояние боевой готовности.Ситуация в Афганистане ухудшилась осенью прошлого года. Власти Таджикистана сообщали в октябре 2016 года, что в провинции Кундуз на севере Афганистана проходили ожесточенные бои между правительственными силами Афганистана и движения «Талибан». Но тогда об угрозах границам Таджикистана не сообщалось.

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