Погранслужба: Ситуация на кыргызско-таджикской границе «стабильная»



«Главная проблема – не вода». Как Кыргызстан и Таджикистан делят приграничные реки



Кыргызстан начал открывать границу с Таджикистаном



Государственная пограничная служба Кыргызстана сообщила, что вечером 22 января между гражданами Кыргызстана и Таджикистана в кыргызском селе Көк-Таш Баткенской области произошла словесная перепалка, которая переросла в метание камней.По данным Пограничной службы, конфликт был улажен в тот же день, для чего представители погранслужб Кыргызстана и Таджикистана провели срочную встречу.«В ходе конфликта были повреждены один дом и четыре автомашины граждан двух государств», — сообщает погранслужба.Глава села Көк-Таш Разия Өсөрова сообщила Kloop.kg, что ее избили в ходе конфликта.Она сказала, что около 30 мужчин из соседнего таджикского села пришли в сельскую управу Көк-Таша, насильно забрали её из здания администрации и увезли на границу, где затем избили.Сейчас глава села госпитализирована в баткенскую больницу.Сотрудники погранслужбы продолжают патрулировать трассу Баткен-Исфана и улицы села Көк-Таш, где произошел конфликт. Помимо этого на границе были выставлены дополнительные посты, чтобы следить за ситуацией.Стороны начали расследование конфликта, чтобы выяснить причины произошедшего.На этом участке границы регулярно происходят конфликты между гражданами двух стран. Последний конфликт в селе Көк-Таш между Кыргызстаном и Таджикистаном произошел летом 2015 года. Два дня подряд жители приграничных сел Көк-Таш и Сомониён закидывали друг друга камнями. Тогда пострадали 13 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173382-news.html