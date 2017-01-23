Авторизация
 
  • 09:37 – Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину 
  • 09:37 – Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из "минского тупика" можно единственным способом - эксперт 
  • 09:37 – По стопам Януковича: у охранника «Газпрома» украли почти «золотой унитаз» 
  • 09:36 – Любовный гороскоп на 23 – 29 января 2017 года 


Погранслужба: Ситуация на кыргызско-таджикской границе «стабильная»

Погранслужба: Ситуация на кыргызско-таджикской границе «стабильная»

На кыргызско-таджикской границе молодые люди закидали друг друга камнями по неизвестной пока причине. Пограничная служба сообщает, что ситуация стабилизировалась. Причины произошедшего выясняются.

Государственная пограничная служба Кыргызстана сообщила, что вечером 22 января между гражданами Кыргызстана и Таджикистана в кыргызском селе Көк-Таш Баткенской области произошла словесная перепалка, которая переросла в метание камней.

По данным Пограничной службы, конфликт был улажен в тот же день, для чего представители погранслужб Кыргызстана и Таджикистана провели срочную встречу.

«В ходе конфликта были повреждены один дом и четыре автомашины граждан двух государств», — сообщает погранслужба.

Глава села Көк-Таш Разия Өсөрова сообщила Kloop.kg, что ее избили в ходе конфликта.

Она сказала, что около 30 мужчин из соседнего таджикского села пришли в сельскую управу Көк-Таша, насильно забрали её из здания администрации и увезли на границу, где затем избили.

Сейчас глава села госпитализирована в баткенскую больницу.

Сотрудники погранслужбы продолжают патрулировать трассу Баткен-Исфана и улицы села Көк-Таш, где произошел конфликт. Помимо этого на границе были выставлены дополнительные посты, чтобы следить за ситуацией.

Стороны начали расследование конфликта, чтобы выяснить причины произошедшего.

На этом участке границы регулярно происходят конфликты между гражданами двух стран. Последний конфликт в селе Көк-Таш между Кыргызстаном и Таджикистаном произошел летом 2015 года. Два дня подряд жители приграничных сел Көк-Таш и Сомониён закидывали друг друга камнями. Тогда пострадали 13 человек.

По теме:


  • «Главная проблема – не вода». Как Кыргызстан и Таджикистан делят приграничные реки

  • Кыргызстан начал открывать границу с Таджикистаном


Соавторы: Айзаада Акылбекова, Акылай Каримова.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173382-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4980
+0.00%
74.1092
+0.10%
1.1647
-0.53%
0.2096
-0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 2 230
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 535
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 239
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 209
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 195
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 136
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 052
  • 0
Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами
  • 15:06
  • 995
  • 0
Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину
  • 09:37
  • 0
  • 0
Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из
  • 09:37
  • 0
  • 0
По стопам Януковича: у охранника «Газпрома» украли почти «золотой унитаз»
  • 09:37
  • 0
  • 0
Любовный гороскоп на 23 – 29 января 2017 года
  • 09:36
  • 0
  • 0
Россия начала ослаблять свой контроль над Донбассом, - советник главы МВД Кива
  • 09:36
  • 0
  • 0
Западные партнеры
  • 09:36
  • 0
  • 0
Торнадо в США: погибло 18 человек, более 30 получили ранения
  • 09:36
  • 0
  • 0
В 2017 году выйдет новый Renault Duster с семиместным салоном
  • 09:29
  • 0
  • 0
Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину
  • 09:37
  • 0
  • 0
Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из
  • 09:37
  • 0
  • 0
По стопам Януковича: у охранника «Газпрома» украли почти «золотой унитаз»
  • 09:37
  • 0
  • 0
Любовный гороскоп на 23 – 29 января 2017 года
  • 09:36
  • 0
  • 0
Россия начала ослаблять свой контроль над Донбассом, - советник главы МВД Кива
  • 09:36
  • 0
  • 0
Западные партнеры
  • 09:36
  • 0
  • 0
Торнадо в США: погибло 18 человек, более 30 получили ранения
  • 09:36
  • 0
  • 0
В 2017 году выйдет новый Renault Duster с семиместным салоном
  • 09:29
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров