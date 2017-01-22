Минздрав порекомендовал врачам не давать комментарии СМИ

Минздрав рекомендует медицинским работникам не давать комментарии журналистам и не пользоваться интернетом. Согласно указу, такое решение принято «в связи с участившимися случаями появления в социальных сетях различных недостоверных информаций».
Указ, рекомендующий не делиться информацией с представителями СМИ и не пользоваться социальными сетями подписала новый статс-секретарь Минздрава Жазгуль Кийизбаева.
Согласно указу, с 17 января медицинские работники, прежде чем дать интервью журналистам, должны согласовать свои действия с пресс-службой Министерства Здравоохранения.
Фото: 24.kg Медикам рекомендуют воздержаться от любых комментариев по поводу системы здравоохранения в Кыргызстане.
В случае предоставления СМИ «недостоверной информации» о состоянии медучреждения ответственность будет нести руководитель организации.
Ранее СМИ выпустили серию материалов о плохих условиях в бишкекском морге.
О том, что морг находится в плохом состоянии, стало известно после поста в фэйсбуке консультанта пресс-центра Минздрава Елены Баялиновой.
Елена Баялинова обратила внимание общественности на ужасные условия труда в морге после крушения «Боинга-747», в результате которого погибли 38 человек.
«Врачам говорят: “Не жалуйтесь и не просите ничего!” И они молчат. И о том, что трудятся в средневековых условиях и работают средневековыми инструментами, и о том, что многое покупают за свой счет и даже жертвуют собственным биоматериалом для исследований…», — написала она.
Она также опубликовала видео, где заведующий отделением исследования трупов Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Эрмек Максутов рассказал о состоянии морга.
После стало известно, что некий депутат позвонил в Минздрав и отчитал сотрудников министерства за то, что работники морга пожаловались на условия труда и, тем самым, повредили «имиджу страны». Кто именно из числа депутатов позвонил в Минздрав, осталось неизвестным.
Упреки депутата возмутили журналистов. Корреспондент «Пятого канала» Юрий Копытин снял сюжет, сравнивающий условия труда в морге и парламенте.
Однако моргу они посвятили едва ли четверть длительной беседы — остальную часть встречи депутаты обсуждали отделение гематологии, онкологии, состояние медицины и даже лаборатории. Было озвучено множество проблем в кыргызской медицине, но не было озвучено их решение.
Депутаты напомнили о том, что сотрудники морга получают литр молока дважды в неделю за вредность в дополнение к минимальной зарплате в 5 тысяч сомов.
Депутат Елена Строкова и вовсе усомнилась в том, что в Минздрав мог звонить депутат.
«Любой может позвонить и сказать, что он депутат. Где гарантия, что это не человек гражданский или из исполнительной власти? Тогда смысла разбирать эти слова нет», — высказалась она.
Однако парламентарии пообещали, что узнают имя своего коллеги, который был недоволен жалобами сотрудников морга на условия труда. Когда будет улучшено состояние морга — по прежнему неизвестно.
Полное видео встречи «без галстуков»:
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