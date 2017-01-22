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Крушение «Боинга-747»: Мужчина выдавал себя за родственника погибших ради компенсации

Крушение «Боинга-747»: Мужчина выдавал себя за родственника погибших ради компенсации

В Бишкеке задержан мужчина, который, представившись родственником погибших в авиакатастрофе, пытался получить денежную компенсацию. Мужчина заявил, что потерял шестерых членов семьи. Правоохранительные органы уличили его в обмане и задержали.

Корреспонденты Kloop.kg познакомились с задержанным еще 17 января — на следующий день после трагедии. Тогда, в гостинице Семетей, где были расположены родственники погибших при крушении самолета, он, заикаясь, рассказывал о том, что потерял всю семью.

Мужчина, представившись Азаматом Иманбековым, рассказал, что трагедии погибла вся его семья: мама, два младших брата и три младшие сестры, самой маленькой был всего год.

«Адилет, Мээрим, Айсулушка, ей только 10 дней как исполнился годик», — рассказывал он дрожащим голосом.

Он убеждал журналистов в том, что в день трагедии был в Бишкеке — искал работу. По его словам, вся его семья переехала в поселок Дача-СУ из Джети-Огуза после смерти отца.

Как пострадавшего, его изолировали от общения с прессой и оказали психологическую помощь. Получив в отеле гуманитарную помощь и сумму в две тысячи сомов, он ушел из отеля.

Однако, вскоре оперативники уличили его в обмане. О том, что он не является родственником погибших, и пытался обманом получить компенсацию, правоохранительные органы рассказали информационному изданию Zanoza.

Как пишет Zanoza, настоящее имя задержанного — Кайыпбек Шакеев. Его близкие и родные живы и никак не связаны с погибшими при катастрофе.

Шакеева водворили в изолятор временного содержания и возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Мошенничество».

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