Крушение «Боинга-747»: Мужчина выдавал себя за родственника погибших ради компенсации

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Корреспонденты Kloop.kg познакомились с задержанным еще 17 января — на следующий день после трагедии. Тогда, в гостинице Семетей, где были расположены родственники погибших при крушении самолета, он, заикаясь, рассказывал о том, что потерял всю семью.Мужчина, представившись Азаматом Иманбековым, рассказал, что трагедии погибла вся его семья: мама, два младших брата и три младшие сестры, самой маленькой был всего год.«Адилет, Мээрим, Айсулушка, ей только 10 дней как исполнился годик», — рассказывал он дрожащим голосом.Он убеждал журналистов в том, что в день трагедии был в Бишкеке — искал работу. По его словам, вся его семья переехала в поселок Дача-СУ из Джети-Огуза после смерти отца.Как пострадавшего, его изолировали от общения с прессой и оказали психологическую помощь. Получив в отеле гуманитарную помощь и сумму в две тысячи сомов, он ушел из отеля.Однако, вскоре оперативники уличили его в обмане. О том, что он не является родственником погибших, и пытался обманом получить компенсацию, правоохранительные органы рассказали информационному изданию Zanoza.Как пишет Zanoza, настоящее имя задержанного — Кайыпбек Шакеев. Его близкие и родные живы и никак не связаны с погибшими при катастрофе.Шакеева водворили в изолятор временного содержания и возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Мошенничество».

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