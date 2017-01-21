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В Италии лавиной накрыло отель. Спасатели нашли выживших

В Италии лавиной накрыло отель. Спасатели нашли выживших

Лавина обрушилась на итальянский горный отель «Ригопиано» 18 января. Снежный поток сдвинул трехэтажное здание на 10 метров и проломил крышу. Более 30 человек оставались в отеле, 20 января спасатели нашли выживших.



Спустя более, чем 40 часов после обрушения лавины на отель «Ригопиано», МЧС Италии смогли найти выживших. По данным британской телерадиовещательной корпорации (BBC), двое из спасенных — дети. Информационное агентство Reuters утверждают, что из под завала выбрались четыре ребенка.

В Италии лавиной накрыло отель. Спасатели нашли выживших
Спасатели зондируют снег. Фото: Reuters
Эти люди провели под снегом два дня. Они были эвакуированы с опасной территории на вертолетах. Также подтверждена смерть четверых человек, находившихся в отеле.

В Италии лавиной накрыло отель. Спасатели нашли выживших
Фото: CNN



Как пишет Reuters, сначала были спасены четыре ребенка и одна женщина, выжившие благодаря пузырю воздуха, образовавшемуся вокруг них под толщей снега. Среди них — двое детей найденного 19 января Джампьеро Парете.

В Италии лавиной накрыло отель. Спасатели нашли выживших
Фото: CNN
Также, по данным информационного издания, спасатели продолжали искать пятерых выживших. Для этого тонны снега и мусора были разрыты вручную, к поиску подключили собак. BBC пишет уже о восьми спасенных.

В Италии лавиной накрыло отель. Спасатели нашли выживших
Фото: CNN
На сайте пожарной службы Италии, занимающейся спасением оставшихся под снегом, написано, что к вечеру 20 января спасено уже девять человек. При этом поиски не прекращаются, под толщей снега остаются люди.

В Италии лавиной накрыло отель. Спасатели нашли выживших
Отель был полностью накрыт снегом. Фото: Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS
Ранее, 19 января, чрезвычайные службы спасли троих человек и нашли несколько тел погибших — все эти люди находились на улице во время схода лавины. Таким образом, на вечер 20 января было спасено как минимум 8-10 человек из более, чем 30 постояльцев и сотрудников отеля «Ригопиано».

В Италии лавиной накрыло отель. Спасатели нашли выживших
Фото: CNN
К вечеру четверга спасатели пробились в отель — но в этой, очищенной от снега части здания никого не оказалось. Тогда спасатели сказали СМИ, что шанс на спасение погребенных под снегом людей очень мал — здание отеля лавиной передвинуло на 10 метров и проломило крышу.

В Италии лавиной накрыло отель. Спасатели нашли выживших
Фото: CNN
В регионе прошел снегопад и толщина снега в некоторых местах доходит до пяти метров. Чрезвычайным службам пришлось добираться до отеля на лыжах — именно потому они смогли добраться до места лишь утром 19 января.

В Италии лавиной накрыло отель. Спасатели нашли выживших
Фото: Agence France-Presse
Дороги, ведущие к гостинице, по прежнему заблокированы глубоким снегом. Пока спасатели ищут выживших, власти региона расчищают путь к отелю.

В Италии лавиной накрыло отель. Спасатели нашли выживших


Отель «Ригопиано» был накрыт лавиной 18 января. «Помогите, мы умираем от холода!» — такое сообщение было получено от одного из постояльцев отеля в день трагедии.

В Италии лавиной накрыло отель. Спасатели нашли выживших
Накануне лавины в регионе был сильный снегопад — спасателям пришлось добираться до отеля по пятиметровому слою снега.
Гостиница находится в регионе Абруццо, в котором 18 января прошла серия землетрясений и сильный снегопад.

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