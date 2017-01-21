Трамп вступил в должность президента США

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Церемония инаугурации нового американского президента прошла, как и всегда, в Вашингтоне.Трамп прибыл на неё со своей супругой Меланией. В начале своей речи новоизбранный президент поблагодарил Барака Обаму за мирную передачу власти.Дальше, по традиции, он принес присягу, положив руку на Библию. Её же принес и вице-президент Майк Пенс.В своей речи Трамп повторил суть своих предвыборных обещаний. Он заверил американцев, что будет бороться с проблемой безработицы.«Политики процветали, но рабочих мест не осталось, заводы закрылись. Истеблишмент думал о защите своих интересов, но не о ваших. […] Но все это изменится здесь, с этого момента» , — пообещал Трамп.Речь Трампа запомнилась изречением о том, что власть с его избранием «перейдет в руки народа».«Сегодня мы не только передаем власть от одной администрации [президента] другой, от одной партии другой. Сегодня мы передаем власть Вашингтона вам, народу», — сказал он.А в руках народа на улицах Вашингтона пока только флаги и факелы. Около 150 противников новоизбранного президента разбили окна Банка Америки и ресторана быстрого питания «Макдональдс».