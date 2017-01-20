Группе «Тумар» не хватает 150 тысяч сомов для участия в американском конкурсе талантов



Танцоры на колясках: Группа «Тумар» заняла третье место на конкурсе в Словакии

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Руководитель группы колясочников-танцоров Эрмек Кадыров рассказал Kloop.kg, что деньги нужны на покупку трех билетов в США.«Мы сильно потратились на визы, отдали 1 тысячу 25 долларов, буквально сегодня получили их уже на всех участников группы. На этот конкурс мы решили поехать в пятером, на два билета мы уже нашли деньги. Осталось найти еще на три», — сказал он.По словам Кадырова, начало первого этапа конкурса запланировано на 27 января 2017 года. Но деньги на перелет собирать начали уже сейчас, потому что нужно вылететь 24 января.«После перелета ребятам нужно некоторое время, чтобы отдохнуть и хорошо выступить, адаптироваться к климату», — сказал он.Участники группы надеются, что кто-нибудь откликнется и поможет им с поиском денег на перелет и проживание в США на время участия в конкурсе.«Мы надеемся, что кто-нибудь откликнется, и мы сможем достойно представить Кыргызстан в Америке. Может кто-нибудь из кыргызстанцев в Америке поможет нам с ночевкой», — сказал он.«Americas Got Talent» («В Америке есть таланты») — американское шоу талантов на телеканале NBC. В этом конкурсе ежегодно выступают певцы, танцоры, фокусники, комедианты и другие талантливые люди всех возрастов. Главный приз в этом конкурсе составляет 1 000 000 долларов.Это не первая попытка тумаровцев выступить на этом конкурсе в США. Год назад их также приглашали для участия, но участники группы столкнулись с финансовыми трудностями и не смогли поехать в США.

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