Депутаты обещают найти коллегу, недовольного жалобами сотрудников морга



Чем отличаются условия в морге и в парламенте? «Пятый канал» сделал сравнение



По словам депутата от Социал-демократической партии (СДПК) Альфии Самигуллиной, пока неизвестно, кто из депутатов звонил 17 января в Министерство здравоохранения и говорил, что жалобы сотрудников морга «вредят имиджу страны».«В понедельник мы встретимся с министром здравоохранения, и пусть он скажет, кто из депутатов сказал, что не вовремя поднят этот вопрос [о морге]», — сказала она на встрече группы депутатов с журналистами.Другие депутаты добавили, что узнали о жалобах анонимного депутата из СМИ.«Любой может позвонить и сказать, что он депутат. Где гарантия, что это не человек гражданский или из исполнительной власти? Тогда смысла разбирать эти слова нет», — высказалась Евгения Строкова, также из СДПК.Депутат Самигуллина объяснила плачевное состояние Центра судмедэкспертизы нехваткой средств. По ее словам, до января 2016 года судмедэксперты оказывали платные услуги, которые составляли 50% доходов. Остальные средства выделялись министерством здравоохранения.«Здание было построено в 1987 году и с тех пор капитального ремонта там не было. У них был спецсчет. И там был прейскурант, который отменили в 2016 году. За счет этих спецсредств они делали ремонт и закупали инструменты. Неудивительно что оно [здание] находится в плачевном состоянии», — сказала она.Самигуллина согласилась с тем, что морг не соответствует стандартам, а его 50-летнее оборудование устарело.Отвечая на вопрос о зарплате судмедэкспертов, депутаты сделали акцент на том, что те получают литр молока дважды в неделю за вредность в дополнение к минимальной зарплате в 5000 сомов.О плачевном состоянии морга стало известно после крушения грузового самолёта «Боинг-747» на поселок Дачи-СУ возле аэропорта «Манас».В авиакатастрофе погибло 38 человек, тела каждого из них были доставлены в бишкекский морг, что и привлекло к нему внимание общественности — особенно после того, как консультант пресс-службы минздрава Елена Баялинова опубликовала в фэйсбуке пост о том, в каких условиях работают сотрудники морга.На следующий день она пожаловалась на давление со стороны неизвестного депутата, который позвонил в минздрав и сказал, что жалобы на состояние морга «вредят имиджу страны».Это вызвало шквал негодования со стороны жителей Кыргызстана, который стал особенно заметен по реакции на сюжет «Пятого канала» — работа журналиста Юрия Копытина, в которой он подверг критике поведение депутатов парламента, стала одним из самых популярных телесюжетов этой недели в соцсетях.

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