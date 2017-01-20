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Депутаты обещают найти коллегу, недовольного жалобами сотрудников морга

Депутаты обещают найти коллегу, недовольного жалобами сотрудников морга

Кыргызские парламентарии пообещали, что узнают имя своего коллеги, который был недоволен жалобами сотрудников морга на условия труда. Депутат, чье имя пока неизвестно, в начале недели заявил, что жалобы сотрудников морга «вредят имиджу страны».

По словам депутата от Социал-демократической партии (СДПК) Альфии Самигуллиной, пока неизвестно, кто из депутатов звонил 17 января в Министерство здравоохранения и говорил, что жалобы сотрудников морга «вредят имиджу страны».

«В понедельник мы встретимся с министром здравоохранения, и пусть он скажет, кто из депутатов сказал, что не вовремя поднят этот вопрос [о морге]», — сказала она на встрече группы депутатов с журналистами.

Другие депутаты добавили, что узнали о жалобах анонимного депутата из СМИ.

«Любой может позвонить и сказать, что он депутат. Где гарантия, что это не человек гражданский или из исполнительной власти? Тогда смысла разбирать эти слова нет», — высказалась Евгения Строкова, также из СДПК.

Депутат Самигуллина объяснила плачевное состояние Центра судмедэкспертизы нехваткой средств. По ее словам, до января 2016 года судмедэксперты оказывали платные услуги, которые составляли 50% доходов. Остальные средства выделялись министерством здравоохранения.

«Здание было построено в 1987 году и с тех пор капитального ремонта там не было. У них был спецсчет. И там был прейскурант, который отменили в 2016 году. За счет этих спецсредств они делали ремонт и закупали инструменты. Неудивительно что оно [здание] находится в плачевном состоянии», — сказала она.

Самигуллина согласилась с тем, что морг не соответствует стандартам, а его 50-летнее оборудование устарело.

Отвечая на вопрос о зарплате судмедэкспертов, депутаты сделали акцент на том, что те получают литр молока дважды в неделю за вредность в дополнение к минимальной зарплате в 5000 сомов.

В фокусе из-за авиакатастрофы

О плачевном состоянии морга стало известно после крушения грузового самолёта «Боинг-747» на поселок Дачи-СУ возле аэропорта «Манас».

В авиакатастрофе погибло 38 человек, тела каждого из них были доставлены в бишкекский морг, что и привлекло к нему внимание общественности — особенно после того, как консультант пресс-службы минздрава Елена Баялинова опубликовала в фэйсбуке пост о том, в каких условиях работают сотрудники морга.

На следующий день она пожаловалась на давление со стороны неизвестного депутата, который позвонил в минздрав и сказал, что жалобы на состояние морга «вредят имиджу страны».

Это вызвало шквал негодования со стороны жителей Кыргызстана, который стал особенно заметен по реакции на сюжет «Пятого канала» — работа журналиста Юрия Копытина, в которой он подверг критике поведение депутатов парламента, стала одним из самых популярных телесюжетов этой недели в соцсетях.

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