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Правительство: Президент дает все необходимые поручения по работам на месте крушения

Правительство: Президент дает все необходимые поручения по работам на месте крушения

Представители правительства рассказали о проделанных работах на месте крушения «Боинга-747». По их словам, глава государства предпринимает все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и устранению последствий крушения. Ранее президента начали критиковать за то, что он не появился на публике после крушения самолета.

Правительство: Президент дает все необходимые поручения по работам на месте крушения
Мухамметкалый Абулгазиев. Фото: www.gov.kg
На пресс-конференции 19 января выступили первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев и главы ведомств, которые задействованы в работах на месте крушения самолета. Абулгазиев заявил, что глава государства полностью контролирует ситуацию.

«Он был в курсе. Потом соболезнования были, сегодня вышла благодарность [от президента] за оказанную помощь и общественности, и гражданам. Траурный день был объявлен по инициативе президента», – сказал Абулгазиев.

По его словам, президент регулярно принимает отчеты от премьер-министра о ситуации на месте крушения и положении пострадавших граждан.

«Все работы по оказанию помощи в похоронах, доставке тел, все это делалось по поручению президента […] Там тоже дан ряд поручений, который нам надо форсировать: юридические вопросы, вопросы социальных гарантий и защиты интересов пострадавших граждан», – сообщил он.

Правительство: Президент дает все необходимые поручения по работам на месте крушения
Кубатбек Боронов. Фото: АКИpress.
Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов сообщил, что уже через три часа после трагедии он встретился с президентом.

«Многие в соцсетях сейчас пишут, что он не приехал. Но вы же сами знаете, что там никого уже не было […]. Я получил ряд поручений. К тому времени уже была создана правительственная комиссия», – сказал Боронов.

Среди кыргызских пользователей соцсетей нарастает недовольство. Многие возмущены тем, что президент Алмазбек Атамбаев после трагедии ни разу не появился на публике.



Грузовой самолет «Боинг-747» рухнул 16 января возле аэропорта «Манас» в 7:20. Он упал на жилые дома дачного поселка Дачи-СУ.

В результате крушения грузового самолета погибло 38 человек. Большинство погибших — местные жители.

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