Как прошли купания в проруби в честь праздника Крещения Христа

Один из главных праздников православных христиан Крещение Христа прошел 19 января. В храмах прошло праздничное богослужение и освящение воды, верующие окунулись в проруби и купели, несмотря на мороз.
В день празднования принято совершать крестный ход от храмов до ближайших рек и других водоемов, где проходит обряд крещенского купания. Освященную воду принято хранить целый год и пить для поддержания духа. Корреспондент Kloop.kg Даниил Ляпичев посетил крещенские купания в селе Ленинском.
После того, как священник освятил воду, верующие окунулись в воду.
Среди осмелившихся окунуться в прорубь были как взрослые, так и дети.
Для всех желающих окунуться в воду во льду было вырублено две проруби, а для безопасности установлена лестница.
На крещенском купании присутствовало местное казачество. Казаки следили за тем, чтобы никто не провалился под лед.
Крещение является самым главным таинством у христиан. Таинство Крещения происходит посредством погружения в воду или обливанием водой.
После Крещения человек становится членом церкви и получает право участвовать во всех остальных христианских таинствах.
В Чуйской области крещенские купания прошли также в Ново-Покровке, Воронцовке и Сосновке.
Фото: Даниил Ляпичев
При крещенских купаниях в селе Сосновка присутствовал епископ бишкекский и кыргызстанский Даниил. Он совершил крестный ход от храма Димитрия Солунского до речки Карабалтинки — ее называют «Кыргызским Иорданом» (Иордан — река, в которой, согласно библии, крестили Иисуса Христа).По теме:Православные христиане отмечают Крещение
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