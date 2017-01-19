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Текебаев: В рухнувшем самолете был контрабандный груз для Кыргызстана

Текебаев: В рухнувшем самолете был контрабандный груз для Кыргызстана

На заседании парламента 19 января депутат Омурбек Текебаев заявил, что правительство скрывает правду о крушении «Боинга-747». Аэропорт «Манас» опроверг информацию о том, что в самолете был груза, предназначенного для Кыргызстана.

Лидер фракции «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев заявил на заседании парламента, что правительство может скрывать правду о крушении «Боинга-747». Он считает, что самолет должен был приземлиться, чтобы доставить груз для Кыргызстана.

Депутат сказал, что получил письмо от турецкой компании, в котором написано, что судну не нужно было заправляться в Бишкеке, потому что дальность его полета составляет 13 тысяч километров.

По его словам, груз, который должен был выгрузить самолет, является контрабандным.

«Это была контрабанда. Правильно, что казахи и россияне нам не доверяют. У нас есть такие дыры, когда товар поступает к нам сухопутным путем или авиарейсами. Что это был за груз, из-за которого погибли наши граждане? Что скрывают? Мы все это должны выяснить», — сказал он.

Текебаев подозревает, что есть люди, которые могут получить прибыль за контрабандный груз. Депутат считает, что нужно найти виновных в крушении самолета.

Радио «Азаттык» также сообщило со ссылкой на компанию, которая владела самолетом, что «Боинг-747» должен был оставить в Кыргызстане груз.

«В самолете было достаточное количество топлива. С этим никаких вопросов не было. Самолет летел в Бишкек для того, чтобы выгрузить груз. Опасных грузов на борту не было», — сказала представительница ACT Airlines.

Аэропорт «Манас» на своей официальной страничке в фэйсбуке опроверг информацию о том, что в самолете был груз, предназначенный для Кыргызстана.

«В аэропорту “Манас” данный рейс осуществлял только техническую посадку – дозаправка и смена экипажа, так как по требованию Гражданской авиации Турции экипаж подлежит замене при полете более 6 часов», — сказано в сообщении.

Самолет «Боинг-747» рухнул возле аэропорта «Манас» в 7:20 утра по бишкекскому времени 16 января. Он упал на близлежащий дачный поселок Дачи-СУ.

В результате крушения грузового самолета погибло 38 человек. Большинство погибших — жители дачного поселка.

Разлетевшись на площади примерно в 1 гектар, детали самолёта разрушили 26 домов.

Предварительными причинами крушения самолета названы погодные условия — плохая видимость из-за тумана, и ошибка пилотов.

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Фото: Тилек Бейшеналы уулу.


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