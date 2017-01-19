Милиционеры помогли коллеге сбежать с допроса. Им грозит до 10 лет

Сотрудников УВД Алайского района Ошской области, которые ворвались и насильно забрали из прокуратуры своего коллегу, поместили в СИЗО. Милиционеры пытались прервать допрос своего сослуживца, которого задержали по делу о взятке.
Сотрудники милиции ворвались в алайскую прокуратуру 30 декабря и освободили своего коллегу, задержанного по подозрению в коррупции. На четверых из 20 милиционеров, воспрепятствовавших допросу, возбудили уголовное дело.
По решению суда их поместили в СИЗО, где они пробудут до окончания следствия.
Уголовное дело возбуждено по статьям «Превышение должностных полномочий», «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Воспрепятствование производству следствия».
Обвинение сотрудникам милиции предъявили 11 января, в тот же день они были водворены в СИЗО Алая.
По каждой из предъявленных им статей, сотрудникам может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.
Следователя, которого освободили задержанные милиционеры, уволили из МВД. Часть руководства УВД Алайского района понизили в должности.
По результатам следствия будет решено, будут ли они и дальше работать в структурах МВД.
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