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Крушение «Боинга-747»: Тела трех турецких пилотов отправили на родину

Крушение «Боинга-747»: Тела трех турецких пилотов отправили на родину

Тела трех турецких пилотов, погибших в крушении, отправлены в Турцию. Тело четвертого пилота находится в морге Бишкека, потому что его еще не опознали.

Пресс-служба правительства сообщила, что тела трех членов экипажа отправлены в Стамбул, Турция из аэропорта «Манас».

По словам начальника МЧС по Чуйской области Жамбулбека Джумагулова, идентификация тела четвертого пилота продолжается.

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов сказал в интервью изданию 24.kg, что найденное последним тело четвертого пилота сильно обгорело.

«Тело сильно обгорело и находится в морге. Идет опознание. От наших граждан информации о пропавших или ненайденных родственниках нет. Поэтому мы подозреваем, что это четвертый член экипажа», — сказал он.

Самолет «Боинг-747» рухнул возле аэропорта «Манас» в 7:20 утра по бишкекскому времени 16 января. Он упал на близлежащий дачный поселок Дачи-СУ.

В результате крушения грузового самолета погибло 38 человек. Большинство погибших — жители дачного поселка.

Трое членов экипажа погибли на месте. Один из пилотов был реанимирован врачами на месте крушения самолёта, но позже скончался в одной из больниц Бишкека.

Эксперты Международного авиационного комитета уже прибыли в Кыргызстан, чтобы расследовать причины авиакатастрофы.

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Фото: Тилек Бейшеналы уулу


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