Крушение «Боинга-747»: Тела трех турецких пилотов отправили на родину



Грузовой самолёт рухнул на жилые дома возле аэропорта «Манас», более 30 погибших



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Пресс-служба правительства сообщила, что тела трех членов экипажа отправлены в Стамбул, Турция из аэропорта «Манас».По словам начальника МЧС по Чуйской области Жамбулбека Джумагулова, идентификация тела четвертого пилота продолжается.Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов сказал в интервью изданию 24.kg, что найденное последним тело четвертого пилота сильно обгорело.«Тело сильно обгорело и находится в морге. Идет опознание. От наших граждан информации о пропавших или ненайденных родственниках нет. Поэтому мы подозреваем, что это четвертый член экипажа», — сказал он.Самолет «Боинг-747» рухнул возле аэропорта «Манас» в 7:20 утра по бишкекскому времени 16 января. Он упал на близлежащий дачный поселок Дачи-СУ.В результате крушения грузового самолета погибло 38 человек. Большинство погибших — жители дачного поселка.Трое членов экипажа погибли на месте. Один из пилотов был реанимирован врачами на месте крушения самолёта, но позже скончался в одной из больниц Бишкека.Эксперты Международного авиационного комитета уже прибыли в Кыргызстан, чтобы расследовать причины авиакатастрофы.

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