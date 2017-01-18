МЧС: Тела всех погибших извлекли из-под завалов после крушения «Боинга-747»



Грузовой самолёт рухнул на жилые дома возле аэропорта «Манас», более 30 погибших



Крушение «Боинга-747»: Опознаны 38 погибших [обновлено]



Крушение «Боинга-747»: Как помочь пострадавшим



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Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов, работы по поиску тел погибших под завалами после крушения грузового самолета завершены.Начальник МЧС по Чуйской области Жамбулбек Джумагулов сказал Kloop.kg, что последние работы будут производиться совместно с прибывшими международными экспертами, которые будут расследовать причины авиакатастрофы. Спасатели совместно с экспертами поднимут самые крупные части рухнувшего самолета.Самолет «Боинг-747» рухнул возле аэропорта «Манас» в 7:20 утра по бишкекскому времени 16 января. Он упал на близлежащий дачный поселок Дачи-СУ.В результате крушения грузового самолета погибло 38 человек, еще 13 человек находятся в больницах. Большинство погибших — жители дачного поселка.Разлетевшись на площади примерно в 1 гектар, детали самолёта разрушили 23 дома.Вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев сообщил, что правительство Кыргызстана выделит по 70 тысяч сомов семьям погибших, а президент Алмазбек Атамбаев выделит по 100 тысяч сомов.Компания MyCargo Airlines, которой принадлежал грузовой самолет, также выплатит компенсацию семьям погибших и пострадавших.

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