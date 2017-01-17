Минтранс: Эксперты Межгосударственного авиационного комитета прибыли в Кыргызстан

Международные эксперты, которые будут выяснять причины крушения «Боинга-747», прибыли в Кыргызстан для расследования авиакатастрофы.
По сообщению Министерства транспорта, в состав комиссии вошли 6 человек.
Помимо них, к расследованию присоединилась группа экспертов из американского Национального совета по безопасности транспорта (NTSB), которое занимается расследованием происшествий, и эксперты из Национального совета по расследованию происшествий Турции (Turkish Accident Investigation Board).
Координировать работу всех ведомств будет Агентство гражданской авиации Кыргызстана.
Самолет «Боинг-747» рухнул возле аэропорта «Манас» в 7:20 утра по бишкекскому времени 16 января. Он упал на близлежащий дачный поселок Дачи-СУ.
В результате крушения грузового самолета погибло 38 человек, еще 13 человек находятся в больницах. Большинство погибших — жители дачного поселка.
Разлетевшись на площади примерно в 1 гектар, детали самолёта разрушили 23 дома.
Вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев сообщил, что правительство Кыргызстана выделит по 70 тысяч сомов семьям погибших, а президент Алмазбек Атамбаев выделит по 100 тысяч сомов.
Компания MyCargo Airlines, которой принадлежал грузовой самолет, также выплатит компенсацию семьям погибших и пострадавших.
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Фото: Тилек Бейшеналы уулу
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