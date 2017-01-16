СРОЧНО: Возле аэропорта «Манас» упал грузовой самолет, как минимум 35 погибших [обновляется]

Грузовой самолёт «Турецких авиалиний» упал возле бишкекского аэропорта «Манас» на жилые дома близлежащего поселка. Подтверждена гибель 35 человек, включая пилотов самолёта.
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Самолёт упал утром 16 января на жилые дома посёлка Дачи СУ, который находится к западу от взлетно-посадочной полосы бишкекского аэропорта «Манас». Минздрав подтверждает гибель 35 человек, в основном местных жителей.
По данным МЧС, пострадало как минимум 15 домов посёлка.
Судно принадлежало авиалинии MyCargo, но использовалось «Турецкими авиалиниями», это был грузовой рейс из Гонконга в Стамбул с дозаправкой в Бишкеке.
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