СРОЧНО: Возле аэропорта «Манас» упал грузовой самолет, как минимум 35 погибших [обновляется]

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Самолёт упал утром 16 января на жилые дома посёлка Дачи СУ, который находится к западу от взлетно-посадочной полосы бишкекского аэропорта «Манас». Минздрав подтверждает гибель 35 человек, в основном местных жителей.



По данным МЧС, пострадало как минимум 15 домов посёлка.



Судно принадлежало авиалинии MyCargo, но использовалось «Турецкими авиалиниями», это был грузовой рейс из Гонконга в Стамбул с дозаправкой в Бишкеке.



Хроника:

Трансляцияны кыргыз тилинде окуңуз.

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