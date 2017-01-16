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Преследование за критику Атамбаева: Джакупова просит привлечь Карамушкину за «превышение полномочий»

Преследование за критику Атамбаева: Джакупова просит привлечь Карамушкину за «превышение полномочий»

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова обратилась в Генпрокуратуру и парламент с просьбой принять меры в отношении депутата от фракции СДПК Ирины Карамушкиной. По мнению экс-депутата Джакуповой, Карамушкина превышает свои полномочия, требуя ГКНБ привлекать к ответственности людей за критику президента Атамбаева.

Экс-депутат парламента Чолпон Джакупова направила письмо в адрес генерального прокурора Индиры Джолдубаевой и спикера парламента Чыныбая Турсунбекова.

В письме Джакупова утверждает, что Карамушкина своим требованием к ГКНБ нарушает законы действующей Конституции. Она просит рассмотреть действия Ирины Карамушкиной в Комитете по этике и регламенту.

Джакупова считает, что депутат СДПК превысила свои должностные полномочия, когда попросила ГКНБ привлекать к ответственности пользователей социальных сетей за критику президента Алмазбека Атамбаева.

«Депутат должна работать в соответствии с Конституцией. У ГКНБ нет прав привлекать к ответственности пользователей социальных сетей, которые критикуют власть. ГКНБ вместо того, чтобы заниматься обеспечением безопасности, отвечает и реализует запросы депутатов. Эти действия были негативно восприняты в обществе», — сказала Джакупова в интервью радио «Азаттык».

Правозащитница напоминает, что опубликование негативной информации в отношении президента Кыргызстана не является преступлением или правонарушением.

Представитель президента Молдакун Абдылдаев на заседании парламента 12 января заявил, что генпрокуратура может подать в суд на граждан, которые «наносят ущерб чести и достоинству президента».

Таким образом оба факта — и критику президента в социальных сетях, и превышение полномочий депутатом Ириной Карамушкиной, — должна будет рассмотреть Генпрокуратура.

Однако не все критики власти согласны с действиями Джакуповой.

Общественный деятель Эдиль Байсалов считает, что Генпрокуратура не может принимать меры против депутатов парламента.

«Как вам хорошо известно, согласно Конституции, депутат не может подвергаться преследованиям за высказываемые им в связи с депутатской деятельностью суждения», — написал он на странице Чолпон Джакуповой в социальной сети фэйсбук.

Преследование за критику Атамбаева: Джакупова просит привлечь Карамушкину за «превышение полномочий»


Контроль за пользователями социальных сетей

Депутат от СДПК Ирина Карамушкина в конце октября 2016 года задалась вопросом, почему спецслужбы не контролируют критику в адрес Атамбаева. Она написала официальный запрос в ГКНБ с просьбой предоставить информацию о пользователях, критикующих президента.

В ответ ей пришло письмо от зампредседателя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Болота Суюмбаева. В нем сообщалось, что спецслужбы выявили 45 пользователей фэйсбука, которые «периодически размещают негативные публикации в отношении главы государства».

Местонахождение 10 из 45 пользователей установлено, а в отношении остальных 35 проводятся «соответствующие мероприятия».

В ГКНБ уточнили, что так как IP адреса тех 10 граждан, имена которых были оглашены, находятся за рубежом, «принять какие-либо меры в их отношении пока не представляется возможным».

Это не первый случай, когда за критику президента в Кыргызстане пытаются привлечь к ответственности пользователей социальных сетей.

В декабре 2016 года жителя Иссык-Кульской области допросили в ГКНБ из-за подозрений в создании сатиры на Атамбаева.

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