Минздрав России может лишить семьи мигрантов бесплатной медицинской помощи

Россия: Мигранты из Кыргызстана смогут получить медицинскую страховку с 1 января

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Замглавы Министерства здравоохранения Дмитрий Костенников еще в конце ноября 2016 года направил письмо Минтруд, Минфин, МИД и другие ведомства России с просьбой исключить из ОМС несколько категорий граждан.В их числе — жены и дети мигрантов из ЕАЭС. Несмотря на обязательную медицинскую страховку, которую с 1 января 2017 года должны приобретать мигранты, членов их семей могут лишить возможности бесплатно получать медицинскую помощь.При этом, в договоре о Евразийском экономическом союзе прописано, что право на медицинскую помощь имеют как мигранты, так и члены их семей.Минздрав утверждает, что ОМС подлежат только «граждане государств — членов ЕАЭС, работающие на основании трудовых договоров», и предлагает исключить из системы страхования членов семей мигрантов из ЕАЭС, а также мигрантов из других стран.Минтруд предлагает оставить в системе ОМС и тех мигрантов из ЕАЭС, которые работают по гражданско-правовому договору, ведь с зарплат этих мигрантов уплачиваются взносы.Но при этом Минтруд не стал возражать против исключения из ОМС семей мигрантов.Кроме семей мигрантов из системы обязательного страхования могут исключить безработных граждан России. При этом около 85 млн россиян считаются неработающими. Это самые разные группы граждан, среди которых дети, пенсионеры и инвалиды.На данный момент разрабатывается законопроект, по которому не работающие без уважительной причины люди должны будут платить налог за пользование медицинской инфраструктурой.Согласно системе ОМС, работающие платят взносы из своей зарплаты. За неработающих платит взносы их регион.В 2016 году около 10 регионов испытывали «постоянные затруднения по уплате взносов на неработающее население». Однако, какие именно регионы не смогли внести взносы, Минздрав не уточнил.Исключить из системы ОМС предлагают и военнослужащих, которые пользуются обычными, а не ведомственными поликлиниками. За обращение в обычные поликлиники военнослужащих предлагают штрафовать.Программа госгарантий оказания медицинских услуг для граждан России начала работать с 2011 года. В ней предусматривается оказание бесплатной медицинской помощи российским гражданам, и лечение распространенных заболеваний в поликлинике или на дому.С 1 января 2017 года возможностями страховки по договору ЕАЭС должны были начать пользоваться мигранты и их семьи.

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