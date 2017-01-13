Школы Кыргызстана перешли на пятидневное обучение (но не все)

Около 75% школ Кыргызстана после зимних каникул перешли на пятидневную систему обучения. Лицеев, гимназий и школ с углубленным изучением предметов это не коснется.
Теперь все школьники с 1 по 11 класс в школах без статуса гимназии или лицея, без углубленного изучения перейдут на пятидневную систему обучения.
«Пятидневка вводится для обычных школ без углубленного обучения — а это 75% школ. Они придерживаются только государственного компонента», — сообщили в министерстве образования.
Переход не коснется гимназий и лицеев, которые, по оценке министерства образования, составляют 25% от общего количества средних образовательных учреждений.
В ведомстве объяснили, что в освободившуюся субботу дети смогут посвящать себя своим интересам — будь это музыка, спорт или другие увлечения.
Инициативу о пятидневной системе обучения предложил в августе 2016 года депутат от СДПК Дастан Бекешев.
В справке-обосновании к законопроекту говорилось о том, что пятидневная система облегчит психологическую и физическую нагрузку на учеников и учителей.
«Спор о плюсах и минусах пятидневной учебной недели остался лишь в постсоветских государствах, хотя практика других стран показывает, что он абсолютно бессмысленный», — разъяснил Бекешев свой законопроект.
Фото: president.kg
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