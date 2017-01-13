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Школы Кыргызстана перешли на пятидневное обучение (но не все)

Школы Кыргызстана перешли на пятидневное обучение (но не все)

Около 75% школ Кыргызстана после зимних каникул перешли на пятидневную систему обучения. Лицеев, гимназий и школ с углубленным изучением предметов это не коснется.

Теперь все школьники с 1 по 11 класс в школах без статуса гимназии или лицея, без углубленного изучения перейдут на пятидневную систему обучения.

«Пятидневка вводится для обычных школ без углубленного обучения — а это 75% школ. Они придерживаются только государственного компонента», — сообщили в министерстве образования.

Переход не коснется гимназий и лицеев, которые, по оценке министерства образования, составляют 25% от общего количества средних образовательных учреждений.

В ведомстве объяснили, что в освободившуюся субботу дети смогут посвящать себя своим интересам — будь это музыка, спорт или другие увлечения.

Инициативу о пятидневной системе обучения предложил в августе 2016 года депутат от СДПК Дастан Бекешев.

В справке-обосновании к законопроекту говорилось о том, что пятидневная система облегчит психологическую и физическую нагрузку на учеников и учителей.

«Спор о плюсах и минусах пятидневной учебной недели остался лишь в постсоветских государствах, хотя практика других стран показывает, что он абсолютно бессмысленный», — разъяснил Бекешев свой законопроект.

Фото: president.kg


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