Школы Кыргызстана перешли на пятидневное обучение (но не все)

Теперь все школьники с 1 по 11 класс в школах без статуса гимназии или лицея, без углубленного изучения перейдут на пятидневную систему обучения.«Пятидневка вводится для обычных школ без углубленного обучения — а это 75% школ. Они придерживаются только государственного компонента», — сообщили в министерстве образования.Переход не коснется гимназий и лицеев, которые, по оценке министерства образования, составляют 25% от общего количества средних образовательных учреждений.В ведомстве объяснили, что в освободившуюся субботу дети смогут посвящать себя своим интересам — будь это музыка, спорт или другие увлечения.Инициативу о пятидневной системе обучения предложил в августе 2016 года депутат от СДПК Дастан Бекешев.В справке-обосновании к законопроекту говорилось о том, что пятидневная система облегчит психологическую и физическую нагрузку на учеников и учителей.«Спор о плюсах и минусах пятидневной учебной недели остался лишь в постсоветских государствах, хотя практика других стран показывает, что он абсолютно бессмысленный», — разъяснил Бекешев свой законопроект.

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