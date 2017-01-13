Заключенные объявили голодовку против запрета на УДО для экстремистов

Жаңылыкты кыргыз тилинде окуңуз.Заключенные колонии №27 села Молдовановка Чуйской области, которые осуждены за терроризм и экстремизм, объявили голодовку, выступая против норм нового закона — он не позволяет им добиться условно-досрочного освобождения.Согласно новым нормам, которые вступили в силу с августа 2016 года, людей, осужденных за совершение экстремистских и террористических преступлений, также требуется содержать отдельно от других категорий заключенных. Объявившие голодовку заключенные требуют и изменения условий содержания, так как были осуждены до принятия этого закона.Заключенные передали свои требования прокурору, который встретился с ними 12 января.Пресс-секретарь Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) Элеонора Шаршеналиева рассказала журналисту Kloop.kg как себя чувствуют заключенные.«Они отказались от пищи, но состояние здоровья у них нормальное, они под наблюдением. […] Сейчас они требуют, чтобы пересмотрели их дела, тех которых осудили до этого закона. Они требуют, чтобы их освободили условно-досрочно. Это в судебном порядке и индивидуально будет решаться», — сказала она.

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