Заключенные объявили голодовку против запрета на УДО для экстремистов

Около 20 заключенных в колонии №27 села Молдовановка Чуйской области объявили голодовку. Они выступают против норм закона, которые запрещают осужденным за терроризм и экстремизм получить условно-досрочное освобождение.
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Заключенные колонии №27 села Молдовановка Чуйской области, которые осуждены за терроризм и экстремизм, объявили голодовку, выступая против норм нового закона — он не позволяет им добиться условно-досрочного освобождения.
Согласно новым нормам, которые вступили в силу с августа 2016 года, людей, осужденных за совершение экстремистских и террористических преступлений, также требуется содержать отдельно от других категорий заключенных. Объявившие голодовку заключенные требуют и изменения условий содержания, так как были осуждены до принятия этого закона.
Заключенные передали свои требования прокурору, который встретился с ними 12 января.
Пресс-секретарь Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) Элеонора Шаршеналиева рассказала журналисту Kloop.kg как себя чувствуют заключенные.
«Они отказались от пищи, но состояние здоровья у них нормальное, они под наблюдением. […] Сейчас они требуют, чтобы пересмотрели их дела, тех которых осудили до этого закона. Они требуют, чтобы их освободили условно-досрочно. Это в судебном порядке и индивидуально будет решаться», — сказала она.
Фото иллюстративное.
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