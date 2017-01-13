Дело по 7 апреля: Прокуратура обжаловала условно-досрочное освобождение экс-чиновников

Прокуратура обжаловала освобождение экс-генпрокурора Сатыбалдиева

Белорусские СМИ: Курманбек Бакиев вкладывается в биотехнологии

Пожизненный приговор Бакиеву изменен на 30 лет заключения

Двое чиновников были освобождены из-под стражи в начале января. Основанием для их освобождения было то, что они отбыли две трети срока от своего наказания.Ранее прокуратура также обжаловала приговор об условно-досрочном освобождении экс-генпрокурора Эльмурзы Сатыбалдиева, который проходил по этому делу.Военный суд приговорил Эльмурзу Сатыбалдиева, Нурлана Турсункулова и Каныбека Жороева к 10 годам лишения свободы по статье «Злоупотребление должностным положением» в результате чего 87 человек в Бишкеке во время переворота 7 апреля 2010 года.В тюрьме пока остается начальник спецподразделения «Альфа» ГКНБ Алмазбек Джолдошалиев. Всего по делу о революции 7 апреля проходило 28 обвиняемых.По этому же делу к пожизненному сроку лишения свободы с конфискацией имущества были приговорены свергнутый президент Курманбек Бакиев и его брат Жаныш. Позднее приговор экс-президенту был изменен на 30 лет заключения. Курманбек Бакиев получил политическое убежище в Беларуси и находится в международном розыске.Во время революции 7 апреля 2010 года режим президента Курманбека Бакиева пал в результате столкновений в центре Бишкека.

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