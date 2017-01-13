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Джалал-Абад: СДПК и «Кыргызстан» заявили о незаконности создания коалиции в горкенеше

Джалал-Абад: СДПК и «Кыргызстан» заявили о незаконности создания коалиции в горкенеше

Лидеры двух фракций Джалал-Абадского горкенеша заявили о незаконности прошедшей 12 декабря сессии, в ходе которой была создана коалиция большинства. Депутаты от партий СДПК и «Кыргызстан» пропустили эту сессию, но не объяснили почему.

Лидеры фракций СДПК и «Кыргызстан» в горкенеше Джалал-Абада объявили о нелегитимности создания коалиции большинства на прошедшей 12 декабря сессии. Сами депутаты этих фракций пропустили эту сессию.

Абдилбает Мамасадыков от СДПК заявил, что депутаты пропустили сессию, потому что обсуждали вопросы создания будущей коалиции.

«Наша фракция считает нелегитимной вчерашнюю сессию, так как бывший спикер горкенеша должен был созвать новоизбранных депутатов. Кроме того, на сессии должны были быть 21 депутат, а по факту их было 16. Сессия должна проходить под председательством старшего депутата. Поэтому мы не признаем вчерашнее заседание», — сказал он.

Эмил Абдыкадыров от «Кыргызстана» также сказал, что депутаты его фракции обсуждали вопросы создания коалиции в это время, поэтому опоздали на сессию 12 декабря.

Юрист компании «Прецедент» Ильяна Жедигерова сказала в интервью Kloop.kg, что для создания коалиции большинства на сессии должно присутствовать не менее половины от общего числа депутатов.

«Сессия местного кенеша правомочна при присутствии не менее половины от общего числа депутатов. Если на вчерашней сессии присутствовало 16 человек, это больше половины, я считаю легитимным создание коалиции большинства», — сказала она.

Коалицию большинства в горкенеше Джалал-Абада создали 12 января три фракции — «Онугуу — Прогресс», «Республика — Ата-Журт» и «Ата-Журт».

Из-за отсутствия необходимого числа депутатов выборы спикера горкенеша перенесены на следующее заседание. Для избрания спикера необходимо 21 депутат из 31. Всего на заседании присутствовали 16 человек.

Депутатов Джалал-Абадского городского кенеша выбрали 11 декабря.



Распределение мандатов в горкенеше Джалал-Абада
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Фото: «Турмуш»


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